Diputado de Juntos por el Cambio pidió la prisión para Cristina Kirchner tras cuestionar a Victoria Donda

En pleno debate por la polémica de Victoria Donda con su ex empleada doméstica, un diputado de Juntos por el Cambio criticó duramente al kirchnerismo por la «falta ética y penal» sobre la causa de la titular del INADI y de corrupción. Fue el legislador nacional Jorge Enriquez quien, además, manifestó que «estas cosas no van a cambiar hasta que Cristina Kirchner no vaya presa».

«Entendemos que hay una falta ética y penal de Victoria Donda y eso tiene mucho que ver con el sentido del kirchnerismo», señaló el representante de la Ciudad de Buenos Aires en comunicación con el programa ‘Baby en el Medio’, de radio Rivadavia. En este sentido, ratificó que «hasta que Cristina Kirchner no vaya presa, estas cosas no van a cambiar».

Durante su diálogo con el integrante del staff de Etchecopar, Luis Gasalla, el referente del interbloque opositor dio a conocer: «Hay 20 millones de personas que cobran del Estado y durante la pandemia la han pasado bien». «Yo podré estar a favor o en contra de un tema u otro, pero lo que me va a quedar por siempre es el apellido limpio», abundó en su relato con el medio radial.

«Si los dejás»: Baby Etchecopar y su contundente sentencia sobre Victoria Donda

Él mismo se encargó de contarlo en sus redes sociales y enmudeció a todos sus seguidores. Después de la denuncia que realizó contra Victoria Donda dando a conocer un audio de la titular de INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) donde hablaba del manejo laboral que tenía con su empleada doméstica, Baby Etchecopar no se quedó callado. Pero ahora, el amigo de Eduardo Feinmann habló desde Radio Rivadavia en una participación especial sabiendo que aún no regresó de sus vacaciones para dejar una contundente sentencia al respecto.

En lo que fue una participación especial suya que ocurrirá durante algún que otro tramo de su programa radial, más sabiendo que todavía está de vacaciones, el conductor fue claro con lo que le parece lo sucedido con la dirigente política. «Yo tengo mis grandes reservas por lo que dijo de mí, Donda. Porque si los dejás hablar se caen solos y si los dejas actuar, peor. Dejemos que la Justicia juzgue con la misma premura que juzga a los periodistas cada vez que hablamos», disparó.

Con información de www.elintransigente.com