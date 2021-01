Coronavirus en Argentina: confirmaron 68 muertes y 8.932 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó este sábado que, durante las últimas 24 horas, se registraron 68 muertes y 8.932 nuevos casos positivos de coronavirus. De esta manera, el número de víctimas fatales es de 45.295, mientras que el total de infectados asciende a 1.791.979.

Entre las víctimas fatales hubo 38 hombres: 12 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en la provincia de Córdoba, 3 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Jujuy, 5 en la provincia de Mendoza, 3 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Río Negro, 1 en la provincia de Santa Cruz, 6 en la provincia de Santa Fe, 2 en la provincia de Tierra del Fuego. También 29 mujeres: 9 residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en la provincia de Chaco, 2 en la provincia de Chubut, 1 en la provincia de Córdoba, 2 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Jujuy, 1 en la provincia de La Pampa, 1 en la provincia de Santa Cruz, 6 en la provincia de Santa Fe y 1 en la provincia de Tierra del Fuego.

Actualmente hay 3.578 personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación de camas es del 54% a nivel nacional y del 59% en el AMBA.

En las últimas 24 horas fueron realizados 43.513 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.511.604 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 121.463 muestras por millón de habitantes.

Este sábado el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, confirmó el primer caso de la cepa británica del coronavirus en Argentina. La variante inglesa ingresó a través de un argentino residente en el Reino Unido llegado desde Frankfurt, que en el último tiempo también había viajado por Austria y Alemania por cuestiones laborales, y que no presentaba síntomas de la enfermedad.

Tras dar positivo en el test de antígenos en saliva que se realizó en el centro de control de turistas en el Aeropuerto de Ezeiza, posteriormente se verificó en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Pedro de Elizalde que es una variante que nunca antes se había registrado en nuestro país. Ahora los científicos del INTA-CONICET de Rafaela se encuentran analizando su genoma completo para determinar si hubo nuevas mutaciones.

La nueva variante del virus se anunció en noviembre y ya se extendió a más de 50 países, incluidos la Argentina. Entre sus características, tiene una proteína de “pico” mutada en el exterior que lo hace mejor para invadir el cuerpo. En diálogo con Infobae, dos científicas del Malbrán destacaron además que si tiene más transmisibilidad, también posee tres aspectos positivos que merecen ser tenidos en cuenta: no afecta el sistema inmune, no afecta a la efectividad de las vacunas y no agrava la enfermedad.

Con información de www.infobae.com