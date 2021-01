Estamos en peligro, es imposible hacer negociados con el Covid

La situación en Rafaela es preocupante y el intendente se niega a ver la realidad. Los casos van en franco ascenso y eso que estamos en pleno verano.

Europa en su verano disminuyó a valores casi insignifantes, al llegar el otoño y ahora en invierno todo se desmadró y las imágenes que vienen del viejo continente son en algunos casos desgarradoras.

En Argentina el "veranito" fue casi inadvertido y los casos positivos van en aumento día a día, por lo que es terrorífico imaginarse lo que pueda suceder en invierno.

Rafaela día a día registra un franco aumento de casos y NO ESTAMOS PREPARADOS para soportar un número que supere los 200 casos diarios, cifra que muy posiblemente alcancemos de continuar esta tendencia que hoy tenemos.

Castellano no hace nada, no se prepara y piensa solo en el año electoral. Nuestro Intendente no está preparado para este tipo de situaciones y el peligro de un colapso es real aunque lo quieran disimular.

Castellano es un excelente "negociador", pero eso es imposible con el virus, por lo cual está descolocado.

Es imprescindible tomar medidas ya, no hay tiempo para esperar, llegado los primeros fríos del otoño la temible cifra de 200 o más positivos diarios puede ser una realidad y la solución son camas , respiradores y personal de salud, no rotondas que poco y nada pueden ayudar.

Es hora que Castellano entienda que lo que viene es muy grave y actúe al respecto. También es hora que la oposición en Rafaela se ponga los pantalones largos y asuma el rol que le corresponde, de lo contrario también será cómplice de lo que vendrá.