Dalma Maradona le puso los puntos a Sofía Pachano en Masterchef Celebrity: “Basta de ayudar”

La final de Masterchef Celebrity Argentina tuvo como gran ganadora a Claudia Villafañe. Estuvieron presentes todos los participantes del ciclo y esto terminó generando algunas rispideces, particularmente en el caso de Sofía Pachano y Dalma Maradona, la hija de quien se llevó la corona del ciclo.

Como hizo a lo largo de todo el programa, Sofia ayudó a sus compañeros, en este caso Analía Franchin y Claudia Villafañe. Les empezó a dar consejos sobre las preparaciones que estaban realizando, pero Dalma salió de inmediato a frenarle el carro: “Basta de ayudar, Sofi”.

Cabe mencionar que lo dijo con un gesto de buena onda, aunque no fue un chiste: de verdad quiso que depusiera su actitud tan colaborativa, sobre todo con respecto a Analía. Las dos se miraron y rieron con una sonrisa cómplice, entendiendo a la perfección todo lo que estaba ocurriendo.

“Se picanteó”, reforzó Pachano en la entrevista que dio posteriormente. Más allá de este picante cruce, Claudia logró coronarse campeona y la emoción estuvo a la orden del día: lo festejaron en familia. “Falta gente, que me gustaría que esté acá, que no puede. Empezando por mi nieto (Benjamín Agüero), que se fue a ver a su papá; Roma, que su papá no quiere que la vean en tele; de mi mamá, que no está bien de salud; el papá de mis hijas, que no está; mis amigas, que son familia… Estoy muy feliz”, expresó.

Previo a eso, Claudia había mirado hacia arribar para recordar a “los que están allá”. A eso, la madre de Dalma y Gianinna Maradona complementó: “Sé que me ayudaron”.