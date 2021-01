La dedicatoria de Claudia a Diego Maradona tras ganar Masterchef Celebrity: “Al papá de mis hijas que ya no está”

Claudia Villafañe se convirtió en la primera ganadora de Masterchef Celebrity. En medio de la emoción por el reconocimiento recibido, la “Tata” alzó sus brazos al cielo en agradecimiento a quienes la apoyaron desde arriba y, además, hizo una emotiva dedicatoria a Diego Maradona.

“Lo primero que hago es agradecer para arriba a todos los que están allá, que sé que desde allá me ayudaron y empujaron para que yo esté acá”, dijo la famosa luego de que Germán Martitegui anunciara su nombre como dueña del trofeo del popular reality

Entre la emoción y los abrazos de Dalma y Gianinna, quienes acompañaron a su madre en este especial momento, Claudia manifestó que era increíble lo que estaba pasando. “Soy la ganadora, no puedo creerlo”, aseguró.



La mediática también aprovechó para recordar con cariño a quienes no pudieron estar junto a ella en la gran final. “Falta gente que me gustaría que esté acá, que no puede. Empezando por mi nieto (Benjamín), que se fue a su papá; Roma, que su papá no quiere que la vean en tele; mi mamá, que no está bien de salud, y el papá de mis hijas (Maradona), que no está”, expresó al borde del llanto.