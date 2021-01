Ginés González García recibirá a diputados para informar sobre las vacunas contra el COVID-19, pero Juntos por el Cambio se bajó de la reunión y reclamó que vaya al Congreso

El ministro de Salud, Ginés González García, recibirá esta tarde a partir de las 15 a los diputados nacionales que integran la Comisión de Acción Social y Salud en su despacho. Desde Juntos por el Cambio decidieron no asistir y siguen reclamando su presencia en el Congreso de la Nación para que les brinde información sobre las vacunas contra el COVID 19 y las negociaciones para la compra masiva.

El encuentro lo tramitó el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la comisión, médico y ex ministro de Salud de Tucumán. Amigo del gobernador Juan Manzur, el nombre de Yedlin sonó a fines de 2019 como posible ocupante de la cartera sanitaria. Ahora es el puente entre el Parlamento y el ministro, con quien conversa y se reúne con asiduidad.

Después del trabajo conjunto con diputados de distintos bloques en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo Yedlin buscó distender el vínculo entre el ministro y los diputados que exigen información sobre la pandemia y fundamentalmente sobre las vacunas. Pero ofreció una visita inversa: que los diputados vayan al despacho del ministro y no al revés. Diez días atrás lo comunicó a los integrantes de la comisión que accedieron aunque luego el interbloque de Juntos por el Cambio puso reparos. La reunión finalmente tendrá lugar esta tarde sin ese sector político que tiene 16 de los 35 integrantes de la comisión.

Ayer mismo lo dijo Mario Negri, presidente del interbloque opositor: “El ministro Ginés González García debe concurrir a Diputados. No tiene coronita. En abril fue la única vez que concurrió a la Cámara baja a informar sobre la pandemia. Presentamos más de 40 pedidos de informes, citaciones al Congreso, pedidos de interpelación y juicio político”. Desde Córdoba el radical agregó además que “no hay más excusas. Luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?”

Yedlin, que viajó ayer a Buenos Aires como también lo hicieron algunos diputados de otros bloques, esquivó la polémica y aseguró en varias entrevistas que le pedirá al ministro que después de la reunión de hoy agende una reunión en el Congreso. En la oficina de Ginés González García le indicaron a Infobae que el ministro no tiene problema y seguramente asistirá para ampliar todas las explicaciones que se le requieran.

A las 15 estarán en el despacho del ministro Ginés el presidente de la comisión junto a varios diputados, entre ellos Eduardo ‘Bali’ Bucca (Justicialista) y Luis Di Giamoco (Juntos Somos Río Negro), ambos médicos y opositores pero circunstanciales aliados del oficialismo y por el Frente de Todos la santiagueña Maria Luisa Montoto; la bonaerense Jimena López y la santacruceña Paola Vessvessian, vicepresidenta segunda de la comisión.

Sobre el final del año pasado Alfredo Cornejo, como presidente de la UCR y diputado nacional, pidió informes al Ministerio de Salud sobre las vacunas mientras que Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra quienes intervinieron en el proceso de compra de la Sputnik V, lo que marca una diferencia interna en la principal oposición.

Según adelantaron varios de los participantes, el temario serán justamente las pruebas realizadas en cada una de las vacunas, las negociaciones para su compra, el plan de vacunación, la eficacia de la Sputnik V (de la que el fin de semana llegaron al país otras 300.000 dosis), la compra de otras vacunas y las razones por las que aún no se firmaron otros contratos.

El ministro prometió responder todas las preguntas tanto de oficialistas como opositores y estará acompañado por su equipo en el ministerio, técnicos de la ANMAT, también de la CONAIN (Comisión Nacional de Inmunizaciones) y de la Dirección Nacional de Vacunación.

En una charla con Diputados TV, Yedlin aclaró algunos de sus dichos de los últimos días respecto a la comunicación en torno a la vacuna. Si bien dijo que “se comunicó muy mal” aseguró que se refería no sólo a la información brindada desde el Gobierno sino también a otros actores, como periodistas, opositores y legisladores. “Lo que dije es que se comunicó mal, y no es solo el Gobierno el responsable de comunicar: la oposición también comunica y hay medios de comunicación que también hacen ruido”, planteó luego de reconocer que recibió muchos llamados por sus declaraciones.

“Lo que quise decir es que en la medida en que no seamos muy claros con la población, donde no demos certezas aunque no haya certezas, y donde no generemos certidumbres aunque falten certidumbres, la gente se preocupa, se asusta, y a veces termina temiendo a una vacuna o perdiendo el crédito en general a las vacunas”, agregó. Incluso consideró que en ocasiones hay información que se discute en mesas de reuniones que sólo deben informarse a la población una vez que hay precisiones, seguramente en referencia a los dichos de la viceministra Carla Vizzotti respecto a que se analizaba no aplicar la segunda dosis de la Sputnik V y en cambio darla como primera dosis para ampliar el número de personas vacunadas. La posibilidad fue descartada por el propio presidente Alberto Fernández.

“Una cosa es discutir una cosa técnica dentro de una mesa de trabajo técnico y otra es comunicar a la población. Cuando uno sale a comunicar a la población, tiene que ser muy preciso, y hoy la precisión es la siguiente: la vacuna Sputnik es una vacuna segura, es demostradamente efectiva, la ANMAT la ha autorizado”, continuó y recordó que en los próximos días habrá información respecto a su aplicación a personas mayores de 60 años. Finalmente se mostró tranquilo y optimista. “Somos unos afortunados en el mundo de haber tenido ya las 300.000 primeras dosis y ahora las 300.000 segundas dosis”, remarcó el tucumano un rato antes de emprender vuelvo hacia la Capital.

