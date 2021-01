«Mauricio Macri interrumpió dos décadas de peronismo»: la defensa de un diputado opositor al ex presidente

En plena grieta entre el Frente de Todos y su principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio), un reconocido diputado nacional volvió a defender al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. En esta oportunidad, Fernando Iglesias utilizó su filosa cuenta de Twitter para expresar que el exjefe de Estado logró «interrumpir dos décadas y media de peronismo«.

«Tremendo. La irrupción de (Mauricio) Macri vino a interrumpir dos décadas y media de peronismo en el poder, de 1989 a 2015, en las que el país fue una fiesta», detalló el legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. «Disminución de la pobreza, pleno empleo, desarrollo de la infraestructura, fin de los problemas de vivienda. Un paraíso #Tomatelá», concluyó el dirigente opositor al momento de responderle a la diputada de la provincia de Buenos Aires, Patricia Cubria.

¿Mauricio Macri podría ir preso? Se esperan definiciones sobre la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

En el marco de la causa en la que se investiga si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue utilizada por la gestión anterior para realizar tareas de espionaje ilegal, se especula con la posibilidad de que el expresidente, Mauricio Macri pueda ir preso. Y es que se esperan definiciones sobre la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, luego de que tenga lugar el reinicio del año judicial.

Según consignó la agencia de noticias Télam, tras el fin de la feria judicial de enero, se esperan definiciones acerca de la situación procesal de sus extitulares, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Además, tendrá que definirse si continúa su trámite en la localidad de Lomas de Zamora, o si finalmente Juntos por el Cambio logra su cometido de llevarlo a Comodoro Py, donde sienten que juegan de local.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, tiene pendiente resolver si procesa o no al ex señor 5 y a la ex señora 8 en el contexto de la causa en la que se analizan maniobras de inteligencia prohibida. Las mismas, se habrían llevado a cabo sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales y referentes religiosos y periodistas. Entre quienes sobresalen aparecen Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Hugo Moyano.

