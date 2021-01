El PRO difundió un mensaje de Mauricio Macri para los jóvenes militantes: “Estamos de pie”

El ex presidente les agradeció por su compromiso y entusiasmo. Elogió que “ahora quieren volver para ejercer el mandato de la gente con más convicción”

El PRO difundió un mensaje del ex presidente Mauricio Macri para la militancia del partido en el que les agradeció por su compromiso y destacó que el espacio político que fundó se mantiene “en pie” a pesar de haber perdido las elecciones.

El audio, que fue compartido a través de las redes sociales, es un extracto de una charla vía Zoom realizada hace tres semanas de la que participaron jóvenes del PRO de todo el país. El evento, llamado “Hackeando la militancia”, también contó con las palabras de la presidenta del partido Patricia Bullrich.

Durante ese encuentro, los militantes compartieron distintas experiencias de trabajo social, militancia universitaria, acciones de cercanía y debates políticos.

En ese contexto, Macri destacó que ese conjunto de jóvenes que “ha capitalizado la experiencia” de la última gestión de gobierno “ahora quiere volver para ejercer ese mandato de la gente, con más convicción, con más firmeza, y con un ritmo distinto”.

“Les agradezco que estén, que estén comprometidos, que estén con convicción, con entusiasmo, transmitiendo, contagiando”, dijo el ex mandatario a su militancia. También destacó: “Nunca hubo un espacio político que habiendo perdido las elecciones esté de pie como estamos nosotros”.

En su último mensaje público, Macri había cuestionado al Gobierno nacional por el cierre de las escuelas y advirtió que Argentina está perdiendo “el potencial de una generación de jóvenes”.

En esa línea, llamó a “la acción” a los padres que están preocupados por que no se reanudaron las clase, a quienes les pidió que “no dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por luchas que ahora parecieron abandonar”.

Para el ex mandatario, “la Ciudad de Buenos Aires demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud” y consideró que “ese camino es el que esperamos que tome la Provincia de Buenos Aires, que tiene la enorme responsabilidad de educar a 5 millones de chicos -prácticamente la mitad del país”.

La respuesta oficial llegó de boca del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que el retorno a las aulas “es una necesidad” y lamentó que algunos “convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso”. En la misma línea, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, calificó las críticas de Macri como “cínicas”.

Anoche, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó a algunos sindicatos de ser “la traba más grande para el avance de las educación en la Argentina”.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores (de Juntos por el Cambio), y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, manifestó.

Estas declaraciones de la titular del PRO llegaron apenas unos días después de que las autoridades de Ute-Ctera, el gremio de maestros mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, se pronunciara en contra de la presencialidad en las aulas.

Con información de www.infobae.com