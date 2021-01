El municipio trabaja en los protocolos para la vuelta del transporte público

"Hoy dimos un paso más con el objetivo de lograr el retorno del servicio de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad", dijo la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, luego de un encuentro mantenido con la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; el responsable de Transporte Público, Hernán Bertero y el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco.



El retorno programado del transporte público municipal será cuidado, destinado a actividades esenciales y estudiantes, y apelando ,plenamente, a la responsabilidad individual ya que funcionará en el marco de un contexto diferente con capacidad limitada y aplicación estricta de los protocolos sanitarios vigentes. En cuanto a la coordinación, Andreo expresó que se viene concretando "en conjunto con diferentes áreas municipales y el SEOM".



"Nosotros nos basamos en un protocolo nacional y otro provincial que establecen cómo debe funcionar el transporte público. Lo que hicimos hoy es adaptarlos a Rafaela pensando en que, tanto los empleados y empleadas como los usuarios del servicio, viajen seguros", manifestó.



El diseño de la puesta en marcha del transporte público "no es definitivo - aclaró - sino que está sujeto a modificaciones de acuerdo a la situación sanitaria". No obstante ello, señalo que la intención es que "las personas que conforman los grupos de riesgo no realicen salidas innecesarias y que el servicio sea utilizado a conciencia".



A su vez, "este es el segundo paso hacia la vuelta del servicio porque el primero fue la renovación de los atributos sociales locales que surgió de una decisión política del Estado municipal e incluye a jubilados y pensionados Ley Nº 5110 y Boleto Inclusivo"; expresó la funcionaria quien agregó que "en febrero comenzarán las renovaciones del Boleto Educativo Gratuito, que la Municipalidad viene implementando como beneficio para estudiantes y docentes desde el 2017, lo que nos permitirá tener un panorama sobre la cantidad de usuarios del ámbito educativo que estarán en condiciones de viajar utilizando nuestros minibuses en este nuevo contexto".



Compromiso ciudadano

Por su parte, Amalia Galantti manifestó que "tal como sucedió en anteriores oportunidades en el marco de la pandemia por coronavirus, esta coordinación entre la Municipalidad de Rafaela y el SEOM es muy importante, pero, para que resulte efectiva, el compromiso ciudadano será vital porque van a existir algunas condiciones para poder volver a poner en marcha nuestro transporte público".



"Venimos trabajando en esta planificación desde hace tiempo y estamos pensando su vuelta en tiempo de clases, haciendo las adaptaciones correspondientes tanto en las unidades como en las frecuencias de circulación", expresó.



La funcionaria destacó que "sabemos que el transporte público es un servicio con alta demanda en la ciudadanía, especialmente, entre los estudiantes. Por eso, estamos abocados al proceso de manera intensiva".



Trabajadores y trabajadoras

Asimismo, Darío Cocco brindó su apreciación en relación con los trabajadores y las trabajadoras que serán protagonistas en el futuro retorno del transporte público: "Todos los trabajadores y trabajadoras municipales estamos planificando acciones junto con el municipio, como lo hicimos durante toda la pandemia, ubicándonos en la primera línea. Para nosotros es muy importante este esfuerzo que estamos realizando que tiene como objetivo brindarle a la ciudadanía este servicio tan necesario".



Unidades

Finalmente, Hernán Bertero mencionó que "durante estos meses de pandemia, en donde el servicio de transporte público de pasajeros estuvo parado, se trabajó en el mantenimiento y restauración de las unidades así como, también, la renovación y mantenimiento de la infraestructura de los talleres".



En el marco de un plan de mejora y actualización de la flota de unidades que integran el servicio de transporte público local, la Municipalidad adquirió dos coches nuevos. Al respecto, Bertero comentó que "luego del proceso de licitación y adjudicación, estamos esperando la confirmación para recibir a las nuevas unidades que son cero kilómetro, de fabricación nacional, tienen una capacidad para 27 pasajeros, incluidas las dos ubicaciones para personas con movilidad reducida, y se sumarán a una flota activa de 25 coches".



Recorridos

Con respecto a la organización de nuevos recorridos, "mientras estuvo parado el servicio se realizó un diagramación en conjunto con los choferes para variar algunos con la intención de optimizarlos y minimizar demoras. En términos generales se modificaron los recorridos de todas las líneas para llegar a una mejor cobertura dentro de nuestra ciudad", explicó. Asimismo mencionó que "se quitaron y plotearon todos los carteles de las paradas y, en los próximos días, se volverán a colocar. Además, se están realizando tareas de mantenimiento y pintado de algunas paradas y garitas. En estas labores, - indicó - están colaborando los choferes".



Cuidado del medioambiente

Rafaela se viene destacando en materia de políticas ambientales y los minibuses son un ejemplo de ello a partir del uso de biocombustibles: "Ya están hechos los contactos con las empresas proveedoras de biodiésel para que, a partir de la vuelta del servicio, las cuatro unidades que estaban funcionando con ese combustible lo sigan haciendo", dijo Bertero.



Seguridad

Por último, es válido destacar la importante inversión realizada por el municipio en materia de equipamiento tecnológico para la prevención en todas las unidades de transporte público con "cuatro cámaras de seguridad con seguimiento satelital y botón antipánico el cual activa los protocolos de seguridad en línea con el Centro de Monitoreo", finalizó.