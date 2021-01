Analía Franchín rompió el silencio tras la final de Masterchef: “No tengo idea por qué no gané”

Analía Franchín logró superar todas y cada una de las pruebas de Masterchef Celebrity hasta llegara a la esperada gran final. Se enfrentó a Claudia Villafañe y terminó convirtiéndose en subcampeona. Sin embargo, la periodista se quedó con algunas dudas.

En diálogo con La once diez, Radio de la ciudad, Analía Franchín habló sobre la final y se sinceró sobre el desenlace. “Me faltó conocer el porqué de la elección”, dijo la comunicadora, en referencia al jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Dantis y Damián Betular.

Tanto Franchín como Villafañe recibieron elogios por el trío de expertos. Sus platos superaron las expectativas y estuvieron a la altura de la final. “Frente a las devoluciones que fueron perfectas la de las dos y parejas, no tengo idea por qué no gané, no lo sé”, expresó. “Capaz es algo que me faltó saber en el programa”, agregó Franchín. No obstante, celebró su paso por el reality culinario y se mostró conforme.

“La verdad que me deja desde lo personal algo muy lindo de haber podido estar en un programa que volvió a unir a la familia desde la TV. Esto es muy bueno para la industria que venía tan vapuleada”, sostuvo la periodista, quien no descartó explorar otros espacios de la televisión abierta. “Me encantaría estar en un programa de juegos por ejemplo”, cerró.