Masterchef Celebrity: Damián Betular reveló por qué Claudia Villafañe le ganó a Analía Franchín

La primera edición de Masterchef Celebrity llegó a su final y coronó a Claudia Villafañe como la gran ganadora del éxito de Telefé. En medio de la emoción que aún se vive y de las repercusión en redes sociales, Damián Betular, el jurado del show, reveló por qué fue la empresaria quien se llevó el gran reconocimiento.

En diálogo con Por si las moscas, el chef reflexionó: “Las sutilezas eran mínimas, con el puntaje de los tres la ganadora fue Claudia. Para mí las dos son ganadoras, aunque una se haya llevado la copa y la otra no. Pasó de ser un certamen de cocina a que estén puestas un montón de cosas además de cocinar. Las dos tenían un sabor espectacular, pero por detalles más mínimos y demás Claudia se consagró como la ganadora”, explicó.

Betular destacó además el compañerismo de Claudia durante toda la competencia y el difícil momento que atravesó tras la muerte de Diego Maradona. “Tiene acceso a todo y la conoce el mundo entero, pero cuando te explica cómo le cocina a sus hijas te hace olvidar ese nombre: era como estar hablando con una amiga de mi mamá. Es de esas personas muy empáticas y solidaria con sus compañeros, se veía cómo era eso, lo que generaba ella, trataba de ayudar siempre”, cerró.

Dalma Maradona explicó por qué le dijo que no a MasterChef Celebrity 2

Con el éxito que tuvo "la Tata" en el programa la producción se fijo en la mayor de las hermanas para convocarla para la segunda temporada y ella respondió negativamente y explicó los motivos.

Ante la pregunta de una usuaria de Twitter si la habían llamado y si tenía ganas, Dalma contó sus más profundos motivos: "Me invitaron pero ya dije que no, no estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer", escribió junto al emoji de corazón partido, claramente abatida por la muerte de su padre.