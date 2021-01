Adolfo Rubinstein se diferenció de la oposición y dijo que sí se aplicaría la Sputnik V

El ex secretario de Salud respaldó la vacuna rusa, aunque señaló que es la única en el país por la caída de otros acuerdos comerciales.

En plena realización de la campaña de vacunación contra el coronavirus en diferentes puntos del país, el ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, expresó su postura sobre el plan realizado por la gestión de Alberto Fernández y su cartera sanitaria. En este sentido, el exfuncionario durante la gestión de Mauricio Macri se diferenció de su sector y comunicó que sí se aplicaría la Sputnik V. A pesar de ello, aclaró que el Frente de Todos no tiene ningún mérito en las dosis y pidió dejar de militar las vacunas.

«La vacuna (Sputnik V) es la única solución para terminar con esta pesadilla, y por eso, no tengo ninguna razón para pensar que es menos eficaz y segura que otras», expresó el profesional de la salud en su diálogo con el programa ‘Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos’, de Radio Con Vos. Aunque avaló a estas dosis, manifestó que «nos quedamos con esta vacuna porque se cayeron otros acuerdos comerciales».

Por otra parte, también se metió en la cuestión política del plan de vacunación, en la que decidió no entrar en polémicas y respaldar la campaña sanitaria. «No es mérito del gobierno nacional, pero tenemos una vacuna y estamos realizando el plan», contó. «Dejemos de militar vacunas, porque esto es ridículo y hay que salirse de esta grieta. Acá somos todos argentinos», abundó.

Además, hizo referencia a las recomendaciones para bajar la curva de casos de coronavirus. «Este año, más allá de que la segunda ola ojalá tenga un menor impacto, tenemos que seguir con todos los cuidados y recomendaciones. El foco tiene que está en la solidaridad y responsabilidad, y no en la culpabilización y la vigilancia autoritaria», dio a conocer al respecto.

Adolfo Rubinstein señaló que el principal problema de la campaña de vacunación es la cadena de suministro

El ex encargado de la cartera de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, Adolfo Rubinstein, habló con el canal LN+ sobre la campaña de vacunación que está llevando adelante el estado nacional, y se mostró preocupado por la cantidad de vacunas que llegaron al país. Además, pidió que la ANMAT publique los datos de la Sputnik V.

«La vacunación de Alberto Fernández no tiene correlato con la cantidad de vacunados, porque hoy el principal cuello de botella de la campaña de vacunación está en la cadena de suministro de vacunas. No tenemos vacunas. Como hecho simbólico, sí me parece que ayuda a despejar un poco la desconfianza pública fomentada con el secretismo, opacidad y falta de transparencia que rodea a la Sputnik V», consideró.

