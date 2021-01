Dólar: el precio más alto al que podría llegar en los próximos meses, según economistas

La tensa calma que se respira en la economía, que encima está condicionada por la pandemia de Covid-19, se refleja en las expectativas que el mercado está observando para el precio del dólar.

Diversos economistas locales y extranjeros están viendo que el tipo de cambio puede subir durante este 2021 hasta un 85%, según se desprende de las cifras del reciente informe mundial de FocusEconomics.

De cumplirse estos niveles máximos esperados de devaluación de la moneda, en el que podría llegar a fin de año hasta los $155,59 en el segmento mayorista, se incrementa la preocupación sobre cómo puede repercutir esto en la inflación y en la economía.

Cabe recordar que hoy el dólar que se opera entre bancos se ubica en torno a los $87, y gran parte de los economistas consultados por iProfesional estima que el Gobierno pueda tomar a esta variable de ajuste como ancla, para contener a los precios hasta fines de octubre, y que luego "acomodará" su valor de golpe.

Es decir, que hasta las elecciones de medio término el billete estadounidense ascienda a la par que la inflación, pero que después de los sufragios pegue un salto considerable.

Para tener en cuenta, se debe considerar que, de acuerdo al relevamiento citado, el consenso de los analistas de bancos de inversión y consultoras es que a fin de diciembre que viene el tipo de cambio será de $128,05.

Esto representaría una suba base para todo el 2021 de 52%, un nivel similar al del 48,9% de inflación previsto para el mismo período.

En tanto, las proyecciones más pesimistas registradas en el FocusEconomics, que pertenecen a la firma local Empiria Consultores, indican que el dólar mayorista tocará los $155,59 en diciembre, es decir, un incremento de 84,90% solamente durante todo este año.

Después, Barclays Capital estima que llegará a los $146, seguido por un grupo variado que sostiene que ascenderá hasta diciembre en una cifra que ronda los $140.

Pronósticos más altos

Respecto a estas estimaciones de que el dólar mayorista podría llegar hasta los $155,59, iProfesional dialogó con la consultora nacional que proyecta esta cotización más elevada y preocupante.

"La justificación de ese pronóstico se sustenta en que las reservas netas son muy bajas, la tasa de interés también es muy baja y la brecha cambiaria es bastante alta. Todo eso genera incentivos para adelantar pagos externos y a postergar cobros", introduce el economista Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores y ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Y agrega: "Como el Gobierno no puede dejar que esta situación ocurra, las restricciones cambiarias tienen que aumentar y, por ende, la brecha tenderá a crecer".

Por eso, Gismondi detalla a iProfesional cómo considera que se realizaría desde el BCRA la devaluación: "Como estamos en un año electoral, si no devalúan pronto, hasta después de octubre no van a poder hacerlo, pero aumentarían las presiones sobre el dólar".

Por lo tanto, considera que después de las elecciones el Gobierno va a necesitar descomprimir la situación con una suba del precio del tipo de cambio.

En conclusión, de la devaluación total que espera esta consultora del 80% para 2021, Gismondi proyecta que la mitad de ese porcentaje se canalice por medio de las "mini devaluaciones" diarias que vienen haciendo hasta ahora las autoridades, que llegan al casi 4% mensual.

La otra parte se generaría a través de "un salto entre noviembre y diciembre, donde ahí sí sería con la forma de una devaluación" propiamente dicha.

Entonces, el gran interrogante a despejar será cómo va a manejar el Banco Central el precio del dólar, en un entorno donde escasean las reservas e ingreso de divisas.

Mientras tanto, la inflación alta también le pone presión a la cotización del tipo de cambio. Al igual de lo que sucede con la brecha que existe con las referencias paralelas (blue y contado con liquidación), que ya es del 80%.

"Es posible que en el afán por no mostrar una devaluación del tipo de cambio oficial antes de las elecciones, el Gobierno deje que el dólar oficial se ate un poco con las tasas de interés, corriendo bien por detrás de la inflación. La probabilidad de que haya una devaluación relevante antes de las elecciones bajó bastante en los últimos dos meses", opina Gismondi a iProfesional.

Entonces, dado que no sobran reservas, la única forma de mantenerse bajo este camino de delicado equilibrio hasta fin de octubre, sin una devaluación discreta, sería, a entender de este economista, con más restricciones cambiarias, sobre todo a las importaciones.

"Esto aumentaría la brecha, y las presiones que se generarían con esta situación, incrementaría considerablemente la necesidad de una devaluación para fin de año", sentencia Gismondi.

En síntesis, el economista de Empiria afirma a este medio que habrá un "movimiento de tijeras", es decir, sostiene que la brecha cambiaria aumentará y llegará a 100% desde ahora hasta octubre. Y después bajará "fuerte" con la devaluación que se realice, a un rango del 50% a 60%.

Otras alertas sobre dólar

Además de las proyecciones más altas mencionadas, otras consultoras también son alarmistas respecto a la suba que puede tener el precio del dólar durante 2021.

Una de ellas es Eco Go, con un estimado en FocusEconomics de $140,62. "Las previsiones actuales descendieron desde las publicadas a $132 de precio de dólar para fin de año, debido a que, en un año electoral, no veo al Gobierno haciendo un salto discreto del tipo de cambio oficial, ni subiendo tarifas fuertemente, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario", afirma a iProfesional el economista Federico Furiase, director de Eco Go.

Y considera que el acuerdo con el Fondo Monetario puede quedar en "stand by" para evitar realizar ajustes en medio de un año electoral. Para aplazar esto, Furiase sostiene que el Gobierno "aprovecharía" el ajustado cepo cambiario, el precio de la soja arriba de u$s500 la tonelada, un Banco Central con u$s15.000 millones nominales en bonos soberanos en dólares líquidos (pero que rinden 16%) para vender contra pesos, y cierto capital político.

"En este marco, los desequilibrios macroeconómicos pueden perdurar más tiempo sin importar lo que predice el Excel de los economistas. No veo un shock nominal antes de las elecciones, pero sí se puede complicar la situación por el lado de la brecha", concluye Furiase a iProfesional.

En este caso, este economista opina que la autoridad monetaria tendrá que vender más bonos en dólares contra pesos y cerrar más importaciones, por lo que el traslado de la brecha a la inflación "puede potenciarse".

Otro de los pronósticos de incremento notorio de dólar es el de FIEL, que proyecta $134,12 de dólar mayorista para fin de año.

En ese sentido, Juan Luis Bour, su economista jefe, indica a iProfesional: "La proyección tiene en cuenta una inflación que se acelera, y el tipo de cambio no se queda atrás".

Y contextualiza: "se asume que habrá emisión para financiar déficit, en un escenario de pandemia prolongada, y un control de cambios hasta, quizás, el final de la actual Administración. Esto implica brecha e incertidumbre, que también se paga en el precio".

Por el lado de la consultora LCG, se prevé que el dólar mayorista llegará a $131,06 en diciembre que viene.

"Nosotros estamos pensando en un escenario de nominalidad más alta en toda la economía. Esperamos que el tipo de cambio siga el ritmo de los precios, y en ese sentido, con una inflación proyectada en 50%, no luce alto el valor pronosticado", resalta Guido Lorenzo, economista jefe de LCG, a iProfesional.

Y concluye: "Confiamos en que prevalecerá un clima de cierta racionalidad en la política económica, a pesar de ser un año electoral. El Gobierno tiene tres años de mandato por delante, por lo que no puede diferir problemas a uno o dos años".

Un valor muy cercano al consenso de FocusEconomics es el de Econviews, donde se proyecta que el tipo de cambio alcanzará los $128,73 para fin de año.

"A nosotros nos parece que el exceso de pesos va a llevar a una inflación de alrededor de 52%, y el tipo de cambio va a acompañar esa tendencia", dice Andrés Borenstein, director asociado de Econviews, a iProfesional.

Al respecto, detalla que para la época electoral la demanda de dólares tiende a crecer, por lo que "el Gobierno tiene incentivos para que no aumente la brecha cambiaria, de manera que no creemos que dejen apreciar el peso contra el dólar oficial".-

