Conocé a Damaris Alejandra, la supuesta nueva hija de Diego Maradona

Esta semana en Informados de todo, Luis Ventura dio una primicia que de comprobarse sería otra bomba en el universo de la familia Maradona. Habló de Damaris Alejandra Maradona, una mujer de 37años. Ella asegura ser reconocida por el astro, pero al ver la magnitud del escándalo, decidió cerrar su cuenta de Instagram en donde mostraba pruebas de su vínculo con Maradona.

“Es incalculable la posibilidad de hijos que puede llegar a tener Diego Armando Maradona sobre la Tierra porque están los que saben y tienen referencias y los que no supieron o se enteraron tarde, como por ejemplo el caso de Eugenia Laprovittola”, comenzó diciendo el jueves el periodista, quien en las últimas horas está enfrentado al clan Maradona.

Para despejar las dudas y dar pruebas de su identidad, aparecieron dos posteos de la cuenta de Damaris. En uno podía verse una imagen de un DNI que tenía el número cubierto por una franja negra, pero en el que se leía que tenía el apellido Maradona y que había nacido el 30 de diciembre de 1984. “Presento mi documento para aquellos que dudan de que mi padre es Diego Armando Maradona, que me reconoció como su hija y me legitimó. Lo publiqué con censura porque no quiero que me conozca nadie obviamente porque las redes sociales no son seguras”, decía la mujer para dar veracidad al echo.

Además sumó más información, en un segundo posteo recordó al fallecido: “Me viste cómo me creció el cabello y te gustó mucho… Vos siempre querías que me dejaran el pelo largo en ese tiempo. Pero así fueron las cosas con ella y mi tío Bruno, que no te quería. No me olvido más cuando me ataste la cola de caballo por primera vez a los siete años. Qué recuerdos aquellos”.

Con mucha melancolía, sumó : “Te recuerdo, papá… Me pusiste de nombre Damaris, qué hermoso nombre. Gracias, papá. Te extraño demasiado y a veces no puedo evitar sentir que todo fue una pesadilla y que vas a venir a vernos… sufro. Sufro mucho pese a que sé que tú estás al lado de Dios, no dejo de culparme por todo el tiempo que no estuvimos juntos por culpa de ella… pasamos poco tiempo juntos”.

Tras cobrar notoriedad pública, la mujer cerró su perfil de la red social. Si se comprueba su versión, sería la mayor de las herederas del Diez que hasta el momento tiene como hijos reconocidos a Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando. Mientras que Magalí Gil, Santiago Lara y Eugenia Laprovittola siguen con su reclamo de filiación.