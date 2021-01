«Mauricio Macri es un gran presidente y no merece ningún destrato»: la defensa de un dirigente del PRO

Mediante las redes sociales, reconocidos referentes de la oposición al Gobierno nacional respaldaron al ex jefe de Estado.

Luego de las declaraciones del senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, sobre el rol de Mauricio Macri durante su presidencia, varios dirigentes de Juntos por el Cambio también salieron a respaldar al exjefe de Estado. Además del legislador en la Cámara alta, referentes del bloque PRO como Diego Santilli y Hernán Lombardi se manifestaron mediante Twitter para expresarse sobre las políticas implementadas en la etapa de Cambiemos y diferenciarse del Gobierno nacional.

«Comparto con Martín Lousteau (@GugaLusto) que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa», expresó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

A partir de esta publicación, el ex ministro de Cultura de la Nación, Hernán Lombardi, le respondió al funcionario de la capital argentina. «Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de (Martín) Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de ‘legado’. Mauricio Macri (@mauriciomacri) es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente. No merece ningún destrato», aclaró al respecto.

Martín Lousteau: «El aporte a la historia de Mauricio Macri será haber modificado el sistema político»

El senador nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, hizo declaraciones este domingo sobre la actualidad de la oposición y habló de Mauricio Macri, expresidente de la Nación entre 2015 y 2019, afirmando que su aporte más importante a la historia será «haber modificado el sistema político».

«El legado más importante de Macri fue haber terminado su mandato y dejado en pie a una fuerza que tiene el 41%, que si convence a otro 10%, puede volver a gobernar la Argentina. Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político», consideró, según informó Télam.

