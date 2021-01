El desgarrador posteo de Gianinna Maradona, a dos meses de la muerte de Diego

La hija menor de Diego y Claudia, Gianinna Maradona subió una tierna foto junto a su padre recordando su infancia y escribió unas palabras muy emotivas que causaron emoción entre los internautas.

“Siempre Koala. Tan pegajosa, franela, y lo que quieran decirme… si lo acepto. Disney y también trepar árboles. Lo lindo de lo simple que nadie nunca te pudo robar. Te extraño cada día un poco más, te extraño cada vez que decido y elijo seguir respirando. Te extraño y te amo hasta que nos volvamos a encontrar allá arriba. Acá abajo todo es un quilombo, la gente cada vez es peor, yo ya no me decepciono, acepto sin tratar de entender a nadie, xq volví a terapia claramente. Te salvaste, aunque pienso que miras todo desde arriba y como sea, como puedas vas a lograr que encontremos la verdad sea como sea. TE AMO”

En su cuenta de Instagram, la siguen más de 1 millón de personas. Ni bien realizó la publicación, los likes no tardaron en llegar y consiguió más 66 mil me gusta. Cansada de las críticas y de las opiniones ajenas, decidió bloquear la opción de dejar comentarios y cuando falleció Diego Maradona, había optado por cerrar su cuenta, ya que no soportaba leer las cosas que circulaban en redes.

Sin embargo hace un tiempo decidió reabrirla, y hoy se muestra más activa que nunca, compartiendo fotos y recuerdos de su papá. Hace unos días subió un video muy emotivo que sus seguidores le mandaron y les agradeció,“Gracias por hacerme llegar este video! Lo necesitaba, nos amo. Su voz, única! Dal concentrada, llevándonos since ever mientras nosotros…” expresó.