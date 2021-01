Elisa Carrió pidió una «oración por nuestra Patria»

En plena grieta entre el oficialismo y la oposición, Elisa Carrió hizo un particular pedido. A través de su cuenta oficial de Twitter, la representante de Juntos por el Cambio se manifestó para pedir una «oración por nuestra Patria». Además, la exlegisladora nacional enunció que «el único pecado mortal que uno no puede cometer es no alzar la voz cuando todo sucede».

«Por la grave situación de la Nación es necesaria la oración por nuestra Patria, de todas y todos», dio a conocer la ex candidata a la Presidencia de la Nación, quien es fiel creyente de la Iglesia Católica, en su perfil del ‘pajarito celeste’. «El único pecado mortal que uno no puede cometer es no alzar la voz cuando todo sucede», abundó durante su relato en las redes sociales.

Elisa Carrió responsabilizó a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof por el «vaciamiento de YPF»

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica ARI (CC ARI), Elisa Carrió, apuntó contra el kirchnerismo por la operación de «vaciamiento de YPF». Por medio de un video compartido en sus redes sociales donde solo se escucha su voz, la exlegisladora responsabilizó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la falta de pago de «sus compromisos internacionales».

«La Coalición Cívica está denunciando el vaciamiento de YPF desde el año 2006″, alertó Carrió por medio de su cuenta personal de Twitter. En la misma línea, remarcó que «durante diez años fue denunciando el vaciamiento y la defraudación al Estado nacional». Al respecto, indicó que «Axel Kicillof pagó 5.000 millones de dólares que van a equivaler a 10.000 millones de dólares por la parte perteneciente a Repsol España en un acuerdo vergonzoso con Brufau».

Por tal motivo, reafirmó que desde el kirchnerismo «han vaciado YPF y ahora quieren apoderarse de una caja sin pagar al exterior de 10.000 millones de dólares». Luego explicó que dicha situación hará caer todos los activos de la Argentina y que llevará a un «desastre energético producto de estas políticas y del vaciamiento absoluto de un emblema nacional como ha sido YPF».

Con información de www.elintransigente.com