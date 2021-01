Senador defendió a Insfran con una frase tremenda: “En pandemia no hay derechos”

Para José Mayans, el peronista jefe de la bancada del Frente de Todos en el Senado, los derechos individuales garantizados por la Constitución no rigen en pandemia. Por ello defendió la política sanitaria del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a pesar de la denuncia de la oposición sobre las condiciones “inhumanas” y de “hacinamiento” a las que son sometidos quienes se encuentran en los centros de aislamiento.

Es más, calificó las críticas de Juntos por el Cambio como “una falta de respeto” y parte de una “campaña política”. “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger”, aseguró Mayans.

Según el senador peronista, las condiciones de aislamiento a las que deben someterse las personas con coronavirus -o con contacto estrecho de alguien contagiado- forman parte de una “estrategia que han dictado los profesionales” para evitar “contar muertos por miles”, y negó que haya violaciones a los derechos humanos o maltratos.

“De ninguna manera; puede haber casos aislados con respecto a la reacción de algunas personas que niegan la enfermedad y otros que no quieren estar en los centros”, afirmó al periodista Gustavo Ybarra, en una entrevista publicada por el diario La Nación, al tiempo que hizo una comparación entre la gestión de Insfrán en Formosa con la de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires: “Tiene seis mil muertos y nadie le reclama por los derechos humanos”.



Estas declaraciones de Mayans generaron rechazo y repudio en varios dirigentes de la oposición. “Tiene una confusión importante, igual que cuando trata de dar clases de mayorías y minorías desde una provincia que viene abusando de la mayoría para modificar las instituciones y perpetuarse en el poder”, señaló el senador radical Martín Lousteau.



“Detrás de sus razonamientos y las políticas de Insfrán hay una idea de que el Estado está para ser apropiado. Así se apropian de las instituciones y las cambian a su gusto o de la autonomía de las personas, vulnerando sus derechos más fundamentales”, agregó.

Con relación a la crítica del senador peronista al gobierno porteño, Lousteau indicó que Rodríguez Larreta “no tiene reclamos porque no viola los derechos humanos como está probado que se hace en Formosa, ni mete en prisión a dirigentes opositores como ocurrió con las recientes detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz”.



“Mayans sostiene que los derechos constitucionales no existen porque estamos en pandemia, lo que es a todas luces una aberración. Cuanto más excepcional es la situación, mayor debe ser la importancia de no perder los principios que nos deben guiar, como el cumplimiento de los derechos humanos”, recordó.

Por último, el senador opositor detalló: “La Ciudad de Buenos Aires tuvo y continúa teniendo un manejo responsable de la crisis sanitaria, con un ministro de Salud que informa a diario, con datos abiertos que están a disposición de todos los ciudadanos y una estrategia trazada desde el primer día que permitió enfrentar de la mejor manera posible a la Pandemia. La política sanitaria, social y de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires es la contracara transparente de la opacidad y el desprecio por los seres humanos que muestra a diario el gobernador Insfrán”.

Por su lado, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró: “Senador Mayans, deje de mentir y decir disparates. En la provincia que usted representa no hay democracia, ni instituciones que protejan los derechos humanos y libertades de los formoseños. No son dueños y señores de la dignidad de las personas”.

En tanto, el diputado del PRO Álvaro González recordó que el presidente Alberto Fernández “tiene 47.034 fallecidos en la Argentina por COVID-19 y no dice nada el presidente del bloque del Frente de Todos que, según su mirada, debiera ser denunciado por la cantidad de muertes”.

“Devuélvanle la libertad a los formoseños. Es de lo poco que pueden devolver después de 25 años de Gobierno. No encuentran otra manera de combatir la pandemia que no sea con el encierro compulsivo de los formoseños. No pueden ocultar lo que está sucediendo en Formosa y hay un país que los mira y no puede creer cómo se vive bajo el régimen de Gildo Insfrán”, agregó a través de las redes sociales.

El pedido de la oposición para intervenir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Formosa no prosperará en el Congreso. Tampoco los reclamos para que algunos funcionarios se presenten a dar explicaciones ante el Parlamento nacional. Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras la Coalición Cívica, que presentó la iniciativa, necesitaría no sólo el acompañamiento de Juntos por el Cambio (lo que se descuenta) sino también de diputados de otras bancadas. Según el sondeo que hizo Infobae, no habría apoyo suficiente.

Fuente: Infobae