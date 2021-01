Analía Franchín y su dura historia familiar: “Mi hermana mayor es adicta y la menor se casó con un monstruo”

Pese a no haberse consagrado campeona de MasterChef Celebrity, haber llegado a la final del programa dejó a Analía Franchín en el centro de la escena y muchos de sus nuevos seguidores quieren saber más de su vida privada. En distintas oportunidades la subcampeona del certamen de cocina contó que tiene una familia disfuncional y en una reciente entrevista sorprendió al revelar que se hace cargo de su mamá, sus hermanas Sandra y Marisa, y sus sobrinos.

En una nota con Para ti, fue consultada por esto y contó que su mamá fue una mujer muy sufrida: “Golpeada y abusada por sus papás, tuvo que escaparse de su casa a los 17 años porque la situación era insostenible. Se casó, tuvo dos hijas -mis hermanas Sandra y Marisa- y cuando la menor de ellas era muy chica su marido la abandonó y nunca más lo volvió a ver ni a saber de él”.

Entonces, la panelista explicó que consiguió trabajo como empleada doméstica con cama adentro, lo que la obligó a dejar a las dos nenas al cuidado de una tía, hasta que al tiempo formó pareja con quien sería su padre, a quien la panelista tildó como “una gran persona” que pudo darle a su madre “una vida mejor”.

Sin embargo, Analía explicó que sus hermanas no pudieron recuperarse de la dura infancia: “Mi hermana mayor es adicta desde muy chica y hemos hecho de todo para que se rehabilite. Tuvo una hija y la criamos nosotros -mi papá y yo- porque ella realmente no podía hacerse cargo de un bebé. La menor se casó con un psicópata, un monstruo, el peor hombre del mundo y tuvo dos hijos con él que son autistas”. Para cerrar, reveló que hace tiempo que comprendió que sus hermanas no tienen esa vida por elección propia, sino que están enfermas.