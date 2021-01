En top y con el estilo “tanga a la vista”, Oriana Sabatini festejó el éxito de su canción

Oriana Sabatini es una figura muy reconocida, no sólo en Argentina sino en todo el mundo. Además de estar en pareja con el futbolista Paulo Dybala, su carrera artística le terminó dando una popularidad envidiable para cualquiera.

Eso se refleja en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde cada una de sus intervenciones alcanza a miles y miles de usuarios y es muy compartida.

Recientemente, la artista lanzó la canción Lo que tienes junto a Rusher King. Lanzado a principios de diciembre, el tema está siendo un éxito y la famosa decidió subir una historia para celebrarlo.

La foto que compartió Oriana la muestra en top y conjunto verde junto a su compañero, quien está usando un conjunto deportivo. La foto pertenece a la grabación del videoclip del tema, por lo que están usando el mismo vestuario.

Sobre la imagen, la cantante escribió: “5M Lo que tienes” y lo etiquetó a Rusher King. Esto hace referencia a que el tema superó las 5 millones de reproducciones en YouTube durante el último martes.

Al no ser una publicación, no hay forma de ver las interacciones y el alcance que tuvo la foto. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibida para nadie.

En su cuenta, Oriana Sabatini tiene más de 5,3 millones de seguidores y se espera que el número continúe aumentando si su canción sigue por este camino.

A diferencia de otras famosas y a pesar del gran alcance de su cuenta, la artista no utiliza sus fotos para trabajar promocionando marcas y productos. Lejos de eso, elige usar el espacio para compartir fotos y videos personales, muchos de ellos con su pareja.

Además de los mencionados posteos del feed, la famosa también tiene contenido en historias destacadas, distribuidas y agrupadas en temáticas muy diversas que recorren distintos costados de la vida de Oriana.