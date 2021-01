Pichetto: "JxC tiene que aprender de la experiencia de Cristina que entendió que la unidad le permitió volver al poder"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se refirió este martes a las internas dentro de la mayor coalición opositora y sostuvo que “hay que aprender de la experiencia de Cristina que entendió que la unidad le permitió volver al poder”.

“Yo no creo conveniente la división”, explicó el exsenador, quien recalcó la necesidad de agrandar el espacio opositor, de cara a las elecciones legislativas de 2021, sobre todo hacia “los espacios de derecha” para evitar la pérdida del “voto más radicalizado” que en 2019 se alineó detrás de figuras como Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.

Además, consideró que “una de las torpezas” de Juntos por el Cambio en la pasada campaña fue no haberse abierto a algunos sectores del peronismo y consideró que allí “hay un campo muy propicio para trabajar”. “Esa es mi tarea, la construcción de una estructura política que pueda contener a muchos compañeros aún con diferentes visiones respecto al gobierno anterior”, dijo en una entrevista con miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), de la que participó Ámbito.

Pichetto rechazó también el fuego amigo que pide buscar otras alternativas de liderazgo que reemplacen a Mauricio Macri en el seno de Juntos por el Cambio. “Todos hacemos falta desde Macri hasta Larreta que es una figura emergente”, dijo y sumó a la vicegobernadora María Eugenia Vidal, con una suerte de crítica: “tiene que retomar un lugar de preponderancia. Me pareció bien el silencio por un tiempo pero la política requiere compromiso”.

Respecto del pedido de algunos gobernadores de suspender por única vez las PASO 2021 debido a la pandemia, expresó que “nunca es bueno cambiar las reglas del sistema electoral en el mismo año” y recordó que “la ley exige una mayoría absoluta” un poco difícil de lograr en el actual estado de situación de las fuerzas legislativas.

A su vez, con la mirada puesta en las legislativas pidió volver a la discusión de los grandes temas del país y no descartó una candidatura a la Cámara de Diputados. “No tengo todavía definido absolutamente nada en torno a candidaturas. Estuve ocho años en la Cámara de Diputados. No es un tema que me desviva o me genere ansiedades. Lo voy a analizar desde la visión del conjunto”, detalló.

Pichetto consideró que “el escenario electoral es complejo” y que la próxima elección tiene un “frente muy difícil para Juntos por el Cambio porque el oficialismo tiene muchas gobernaciones y la Provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, también evaluó que el Gobierno tiene un horizonte complejo “con la falta de trabajo, la pandemia y la campaña de vacunación” y volvió a criticar lo que calificó como una “cuarentena interminable”. “Acá no paramos 30 días para preparar el sistema de salud, paramos por seis meses la Argentina”, dijo.

En este sentido, reiteró la necesidad del regreso a las clases presenciales y cuestionó la “gravitación extraordinaria” de los gremios docentes, al punto de “haberse conformado en una estructura que parece que dirigen el sistema educativo”.

Pichetto llamó a “poner en marcha” el país con protocolos y con responsabilidad social. “Yo creo que Argentina sale adelante con producción y trabajo y no con el mundo del pobrismo”, explicó y rechazó “el nivel de asistencialismo” que llevó adelante el Gobierno durante la pandemia.

“Argentina tiene que construir un país para sus connacionales y cuidar los intereses nacionales y un país con un 70% de gasto del presupuesto dedicado a gasto social es inviable”, puntualizó y como contrapartida destacó el programa ATP. “Las políticas del Gobierno tendrían que haber ido por ahí, porque los puestos de trabajo que se pierden no se recuperan más”, consideró.

Reforma Judicial

En relación a la reforma judicial impulsada por el Gobierno, con media sanción del Senado, y que Juntos por el Cambio se opone a tratar, Pichetto fue tajante al considerar que no tiene futuro. “Es una mera ampliación de los jueces de Comodoro Py. La verdadera reforma se hizo en el 2014, cuando votamos el nuevo sistema acusatorio. Ese era el verdadero cambio estructural, que nunca se puso en marcha”, evaluó.

Además, explicó que hay otras reformas pendientes como la ampliación de las mayorías para nombramientos en el Ministerio Público que también se votó en la Cámara alta, de resultado “dudoso” también en Diputados y que le permitiría al Gobierno designar al Procurador.

También se refirió a otro debate que el oficialismo “no quiere dar en profundidad” como el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, del cual hasta dentro del Gobierno “ hay diferencias”.

* Para www.ambito.com