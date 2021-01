Atlético no pudo con Platense y se terminó el sueño del ascenso

El equipo rafaelino volvió a jugar en el Parque Independencia, pero el resultado y el rendimiento no fue el mismo del pasado domingo, cuando en el mismo "Coloso Marcelo Bielsa" había dejado en el camino a Quilmes.

El gol de Luciano Recalde -después de una pifia afortunada de Hernán Lamberti- que adelantó en el marcador a Platense, terminó condicionando el desarrollo de un partido al que el conjunto de Walter Otta muy pocas veces pudo encontrarle la vuelta.

Pese a monopolizar el control del balón durante la mayor parte del encuentro y de disponer de algunas opciones claras para revertir la historia, Atlético no estuvo fino y si bien generó varias situaciones propicias, algunas demasiado claras, terminó chocando de manera casi sistemática contra un rival que luego de establecer la temprana diferencia se refugió en su propio campo.

Un remate cruzado de Angelo Martino que se fue cerca, un toque sin espacio de Claudio Bieler ante la buena respuesta de Jorge De Olivera, un cabezazo de Fernando Piñero que se fue por arriba y otro intento de Bieler que salió desviado, fueron algunas de las aproximaciones del "Celeste" que le permitieron, por acumulación de méritos, llegar a la igualdad.

Todo eso ocurrió en un primer tiempo en el que Platense marcó en el arranque, pero después nunca volvió a inquietar a Guillermo Sara, luego de aquella primera intervención en la que no tuvo a la fortuna de su lado.

En la segunda etapa, el "Calamar" le cedió el terreno y la pelota a los rafaelinos en una estrategia que le rindió el beneficio esperado ente a un rival que fue cayendo en la telaraña que le tejió el equipo de Juan Manuel Llop.

Atlético fue el protagonista excluyente, pero a medida que intentaba perforar a la última línea de Platense, sus ideas perdían lucidez y las chances que había generado en la etapa inicial ya no se repitieron.

Incluso, las más claras fueron las que propició el "marrón", con un disparo de José Luis Sinisterra y una doble salvada de Sara, que mantuvo con vida a la "Crema" hasta que un remate de Franco Baldassarra, que se desvió en un providencial cierre de Martino, sentenció el resultado.

Faltaba apenas un cuarto de hora y Atlético sintió el golpe, sabiendo que a esa altura del juego sólo podía apostar a una carga desesperada -y desordenada- con el reloj también como implacable adversario.

Un cabezazo de Enzo Copetti, que pudo haber marcado el descuento, encontró en su camino a la red el cuerpo del arquero De Olivera, en la última opción concreta de Atlético, que luego de esa instancia, definitivamente no tuvo posibilidades como para variar el curso de la historia.

Fue derrota y eliminación, para un final no deseado del "Sueño Celeste", de un equipo que no no pudo -o no supo- aprovechar las distintas ocasiones que le presentó este reducido.

En la primera fase, terminó necesitando los dos puntos que resignó por un grosero error arbitral en su debut frente a Deportivo Riestra, que los hubiera necesitado para dejar sin chances a Sarmiento y aspirar al Primer Ascenso.

Anoche, recibió otro cachetazo a su ilusión, esta vez frente a un Platense que supo golpear en el momento justo y que se defendió con inteligencia y con orden, dos virtudes que, cuando más las necesitaba, no mostró Atlético.

Fuente: La Opinión