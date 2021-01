Adolfo Rubinstein le pegó al Gobierno por el retraso de la vacuna: «Menos épica, menos relato y más acción»

El ex secretario de Salud habló en el programa de Marcelo Longobardi por Radio Mitre sobre el retraso en la llegada de las dosis rusas.

El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein analizó la situación que hay con la producción de vacunas a nivel global y pidió que se frene con los anuncios en nuestro país ya que hasta mitad de año no va a crecer la elaboración de vacunas en los laboratorios. Asimismo, el exfuncionario criticó al Gobierno nacional que deje de adelantar la llegada de grandes cantidades de dosis cuando realmente no se sabe si será así.

«Obviamente hay un escenario global de restricción de la oferta de vacunas donde la mayoría de las empresas farmacéuticas han reducido su producción. Lo mismo que los gobiernos como es el caso de Gamaleya en Rusia. Esto es un problema global, hay problemas en la UE con AstraZeneca, con Pfizer en otros países y nosotros tenemos el nuestro con la vacuna de Gamaleya», comenzó a explicar el ex funcionario.

«Hay que parar la pelota, no digo renegociar pero tratar de pararse de una manera diferente y tener un horizonte de previsibilidad de cómo va a ser el flujo de llegada de las vacunas para poder comenzar un plan de vacunación eficiente. El problema es estos anuncios que se hacen repetidamente desde noviembre o desde antes donde se trata de capitalizar cada una de las noticias para hacer una gesta épica», aseguró Rubinstein.

Por otra parte, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que «acá hay dos problemas, por un lado estos anuncios que despiertan expectativas que se incumplen y que generan después desazón y desconfianza en el público. Y la segunda es que es importante empezar a saber por ejemplo con el Instituto Gamaleya verdaderamente saber cuándo van a llegar. La incertidumbre es total de cuántas dosis se están produciendo».

Asimismo, le pidió al Gobierno «más claridad, más transparencia y más mesura en la comunicación. En este momento, en este escenario de restricción es muy difícil que las empresas farmacéuticas negocien con estados subnacionales o con instituciones privadas porque hay una restricción global. En este momento, donde la UE está reclamando en bloque a AstraZeneca que le provea de las vacunas que se había comprometido, es muy difícil que AstraZeneca negocie con ciudades o instituciones sin pasar por la UE».

Por último, Rubinstein remarcó que «el tema para mi en el país es cortémoslo con los anuncios, empecemos a saber que la vacunación se va a retrasar lamentablemente. Pongamos todas las acciones en lograr que el programa de vacunación comience al menos para cuando enfrentemos la segunda ola en abril o mayo tengamos vacunada una buena proporción de la población más vulnerable, de los ancianos más frágiles para bajar la mortalidad. Ese debe ser el principal objetivo. Hay que hacer menos gesta, menos épica, menos relato, y más acciones».

Con información de www.elintransigente.com