Sin reforma judicial ni nueva ley para Procurador durante extraordinarias (faltan varios votos)

"No vamos a llevar algo al recinto que no vamos a poder sacar", admitieron en el Frente de Todos sobre los números en Diputados. Fusión de fueros y nuevo plazo para jefe de fiscales también complicado en las comisiones.

La reforma judicial y los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal no serán tratados en el recinto de Diputados, por el momento. A pesar de que ambos proyectos, que ya tienen media sanción del Senado, fueron incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, el oficialismo no tiene al día de hoy los votos necesarios para que sean aprobados. “No vamos a llevar algo al recinto que no vamos a poder sacar”, señalaron desde el Frente De Todos.

Hasta ahora no hubo señal de largada por parte de la jefatura del bloque, a cargo de Máximo Kirchner, ni tampoco por parte de Sergio Massa para avanzar con el tratamiento. Más allá de los matices y las diferencias de posturas dentro de la coalición de gobierno sobre la Justicia, la realidad es que por ahora los números no dan. Pero no solamente el escenario es adverso en el recinto, sino que también el FdT estaría muy ajustado -aunque con leve ventaja- para conseguir dictámenes de mayoría en Comisión.

El porotómetro al día de hoy “está seis o siete votos abajo”, reconocieron en el bloque ante la consulta de Ámbito. Bajo este difícil panorama, el oficialismo está trabajando para conseguir la mayoría necesaria dentro de los interbloques de la oposición.

Desde Consenso Federal –el espacio que responde a Roberto Lavagna- algunos de integrantes mantienen desde el año pasado una posición contraria a las leyes que vinieron del Senado. Entre ellos está la Diputada Graciela Camaño, de vasta experiencia en materia judicial, quien dice que la reforma es “inoportuna”; Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez también se manifestaron en la misma línea. En la bancada consideraron que debe haber un acuerdo político amplio para este tipo de cambios. La posición de este sector legislativo, que ya parecía inflexible antes del cierre del 2020, podría tornarse más cerrada aún tras el enfriamiento de las relaciones entre Lavagna y el Gobierno, que desembocó en la salida de Guillermo Nielsen de la conducción de YPF. Curiosidades de la política: su reemplazante Pablo González, era quien estaba trabajando personalmente en la búsqueda de avales para la reforma del Ministerio Público.

Con similares argumentos, los tres Diputados y la Diputada que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti sentaron su posición contraria antes de terminar las sesiones ordinarias del año pasado. Se trata de Alejandra Vigo, Pablo Cassinerio, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez.

Por su parte, como se sabe, el bloque de Juntos Por el Cambio votará por la negativa en forma cerrada, mientras que el Frente de Izquierda ya anunció que no acompañará las reformas. Romina Del Pla y Nicolás del Caño consideran que ampliar el número de juzgados no resuelve el problema de la Justicia y reclamaron que jueces y juezas sean elegidos por el voto popular.

La Reforma

El proyecto para modificar el esquema de la Justicia Federal obtuvo media sanción el pasado 28 de agosto en el Senado, sin el apoyo de la oposición, con 40 votos a favor y 26 en contra. Esencialmente la iniciativa consiste en la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Nacional en lo Penal Económico, aumentando de esta manera la cantidad de juzgados con competencia penal federal. Además, crea nuevos cargos de fiscales, jueces/as y defensores/as en todo el territorio nacional y cámaras de apelaciones en las provincias de Formosa, San Luís, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Santa Fe.

Ministerio Público Fiscal

La reforma del MPF, enmarcada en una discusión dentro del propio oficialismo, fue aprobada por la cámara alta el 27 de noviembre con el impulso de los senadores y senadoras que responden a Cristina de Kirchner. Por 42 votos a favor y 27 en contra, el Frente de Todos se alzó con la iniciativa. El eje central del proyecto que ahora batalla en Diputados es la modificación de los requisitos para la elección del jefe de los fiscales, que pasaría de la exigencia de los 2/3 de los votos del Senado a una mayoría absoluta. Al mismo tiempo, el cargo dejaría de ser vitalicio y pasaría a tener un límite de cinco años con posibilidad de reelección.

Los cambios a la Ley del Ministerio Público se debaten en el Congreso mientras el pliego de Daniel Rafecas, propuesto por el Presidente Alberto Fernández, quedó empantanado por la falta de apoyo opositor. En caso de aprobarse la iniciativa, el oficialismo podría avanzar con la elección para ese cargo clave (de Rafecas o de otro candidato/a), ya que le sobran los números para lograr una mayoría absoluta.

* Para www.ambito.com