Pobre Saín, sólo tiene dinero. Pobre Santa Fe, sólo tiene a Saín

El ministro de Inseguridad y Caos de la provincia de Santa Fe, rompió su recomendado silencio y emprendió contra la prensa. Los resultados de su gestión en 13 meses son exitosos: está a punto de alcanzar el récord de muertes violentas en la provincia, ha desarticulado a la policía, ha liberado al narcotráfico todas las zonas que habían sido recuperadas y persiste en su verborragia venial que, por fin, ya no surte efectos sobre el ánimo de nadie.

Es un caso extraordinario el de Marcelo Fabian Saín. Un funcionario que ocupa cargos en dos poderes a la vez, que maneja recursos multimillonarios inéditos para un Ministro en la provincia, que domina- vaya a saber con qué argumentos y qué información- casi en esclavitud al hombrecito que los santafesinos eligieron como gobernador, y que tiene aprendida a la mayoría de la prensa del condado con sobres suculentos, para que disimulen lo indisimulable: En 13 meses, Santa Fe es el reino del delito. Tierra liberada para las bandas y los grupos de la economía criminal.

Ha sometido a «sus fiscales» a la obligación de investigar sólo lo que quiere se investigue. El ejemplo más claro es el del denominado juego ilegal: puso contra las cuerdas a un adversario político- el Senador Armando Traferri- por sus vínculos con un capo de la timba en el sur provincial y al mismo tiempo se desentiende de otra causa que con pruebas mucho más contundentes, involucra a la principal concejala del peronismo en Rafaela, donde funcionaban casinos de otro empresario, habilitados por el intendente Castellano. A la vez, y casi de casualidad ¿no?, el gobernador habilita por decreto y por quince años a los casinos de Santa Fe, Rosario y Melincué a explotar ilegalmente el juego on line… ¿ No será muy obvio, todo?

Pero bueno, es el hombre de la bolsa y casi todos le temen y callan. Sus compañeros de gabinete están aterrados porque dicen que el señor los escucha. Les monitorea las llamadas y les controla las relaciones, incluso personales.

Usó hace poco las TOE para detener al capataz echado por los hermanos Perotti de su campo en Nuevo Torino. No sólo lo echaron sino que dos semanas después, para no pagar la indemnización, le imputaron el robo de ocho vacas y lo mandaron preso. Si. Desde el 28 de diciembre hasta hoy. Recién la semana pasada una fiscal «perfeccionó» la prisión preventiva. En esas cosas el «jefe» es rápido para solucionar los problemas.

Se rodea de periodistas convencidos de sus relatos mágicos: «Yo me enfrenté a Stiuso, cómo me voy a cagar con La Capital», dice con el tono socarrón de quien compara su miembro en un vestuario masculino. Y los periodistas entusiasmados repiten las ocurrencias del intrépido señor $inco, pavoneándose de la cercanía que les propone el ministro.

Mientras todo eso ocurre, Santa Fe es un tendal de crímenes y tragedias evitables. La policia permanece en un estado de parálisis, a causa de la ausencia de direcciones y planes. A Saín le temen por su capacidad para deshacer y destruir. Nadie lo respeta.

Un periodista rosarino, de los pocos que no han vendido su conciencia, se limita a corroborar una información que circulaba como rumor: decenas de unidades móviles de la policía «descansan» en chacaritas. Se trata de vehículos nuevos. Todos son modelos que van desde el año 2016 al 2019. Todos son reparables y tienen problemas que cualquier taller mecánico puede resolver, pero no. Mejor es decir que no sirven y «comprar» nuevas unidades. Como aquellas 40 camionetas que le compraron a una concesionaria amiga de la capital, sacando más de 200 mil pesos de «ventaja», que fueron a parar a algún bolsillo amigo, se supone.

En la calle, claro, no hay patrulleros. Y los pocos que hay, sólo tienen 1500 pesos por día para cargar nafta. Lo dice un policía que agrega: «Tenemos que cargar de nuestro bolsillo si superamos esa cifra..,¿ Cómo querés que haya patrullajes en Santa Fe y Rosario?

Y entonces, la masacre sigue siendo la regla y no hay ninguna decisión tomada por el súper agente Saín que consiga detenerla. Las estadísticas demuestran que estamos mucho peor que hace 13 meses. Todas las decisiones tomadas desde el ministerio han perjudicado a la sociedad, y han agudizado todos los conflictos que existían antes de su asunción.



Ah. Respecto a mi, es llamativo que se sirva de fuentes descalificadas y sin ningún respeto profesional para destratarme. Debería cuidar esos detalles, el Ministro. Es un gran alivio y dice dos cosas importantes: que ninguno de sus «soldados» quiere poner la cara para desmentirme o ensuciarme, y lo segundo, que es lo más importante: que teniendo a su disposición millones de pesos diarios par hacer inteligencia, que teniendo acceso a toda la información pública y privada de las personas, sólo haya conseguido atribuirme un comentario sobre mis explícitas y conocidas preferencias políticas. Habla bien de mi, claro. Y demuestra su incapacidad, una vez más.

Pobre Saín, sólo tiene plata. Y si, pobre Santa Fe, tiene de ministro a Saín.

