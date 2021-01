Waldo Wolff criticó a Horacio Pietragalla por Formosa: «Me da vergüenza, su familia a sufrido persecuciones del Estado»

En una entrevista en el programa de Marcelo Longobardi, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Waldo Wolff criticó al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla tras su visita a la provincia de Formosa y sus declaraciones remarcando que no se viola ningún derecho en los centros de aislamiento. Además, el dirigente político fue a fondo y hasta recordó que la familia del funcionario tuvo que sufrir persecución del Estado.

«El miércoles hicimos una videoconferencia con nuestros diputados locales, junto con las dos concejales que fueron detenidas por denunciar lo que pasa en Formosa, y distintos testimonios de la sociedad civil y periodistas. Escuchamos los testimonios que Pietragalla no escuchó», comenzó con su dura critica Wolff quién no tuvo piedad con el funcionario por sus declaraciones.

«Me da vergüenza que gente como Pietragalla que tiene una historia familiar de haber sufrido persecuciones desde el Estado hoy sea él el que calla en el Estado siendo alguien que persigue. ¿Qué es mentira, que una concejal que tiene inmunidad hizo una denuncia y se la llevaron de los pelos? Empezamos con una tarea administrativa de ver si nos podíamos constituir en conjunto con la parte institucional del Congreso», continuó.

«Le mandé una carta al presidente de la Cámara Sergio Massa que arbitre los mecanismos necesarios para que se constituya la comisión de libertad de expresión de manera oficial, todavía no me ha contestado. Nosotros vamos a ir igual a Formosa. Yo tengo inmunidad parlamentaria, puedo circular. Si Pietragalla pudo entrar con un hisopado yo me voy a hisopar para darle contrapeso a un vergonzoso funcionario del Poder Ejecutivo como Pietragalla que dice que los muertos, los privados de su libertad, se trata de un chiste. Entendemos que no van a utilizar políticamente a la policía para detener a un diputado de la nación, seríamos Venezuela. Cosa que todavía vamos a dejar muchos la piel para no ser», remarcó.

En cuanto a la vacunación, Wolff explicó que «en cualquier país esto sería un escándalo. Siempre vimos que el kirchnerismo que además ha cooptado al peronismo y lo detesta porque lo han dicho. Hay testimonios de Cristina Fernández de Kirchner denostando al General. Desde mi posición de demócrata republicano es un escándalo. Más escandaloso es que hagan propaganda con algo que no existe, porque las vacunas no han llegado».

«El presidente que ha hecho de la mentira un culto dijo que para fin de diciembre iban a llegar cinco millones de dobles dosis. Estamos a fin de enero y lo último que salió es un avión que iba a traer 600 mil dosis y trajo 220 mil. Se han hecho del Estado como algo propio. En este momento lo que deberían estar haciendo es preocupándose porque todos los argentinos estén vacunados», explicó Wolff.

«El presidente de la Nación ha dicho que Formosa es el ejemplo a seguir. El kirchnerismo tiene que hacerse fuerte donde tiene sus tentáculos más arraigados respecto del clientelismo porque no tienen otro proyecto que el clientelismo. Hoy el déficit fiscal está 8, 9 o 10%. Caímos doce puestos en el último informe de Transparencia Internacional. Habíamos logrado en los cuatro años que fuimos gobierno un avance en transparencia. Lo único que puede vender el kirchnerismo es clientelismo», continuó.

Por último, Wolff remarcó que «todos los que tenemos que levantarnos a trabajar cada mañana en Argentina para dar impuestos para que Gildo Insfrán esté hace treinta años promoviendo que nadie trabaje, que es lo que promueve hoy La Cámpora con ese clientelismo eterno en la provincia de Buenos Aires. El proyecto chavista, populista, cubano, pobrista, clientelista del kirchnerismo hace foco en la provincia de Buenos Aires que es el único lugar hoy con sus tentáculos decirle a la gente te vacuno, te doy de comer, no trabajes, quedate en tu casa. Ahí está la grieta, entre el que produce y el que no produce, el que trabaja y el que no trabaja, para mantener a La Cámpora en el poder y que puedan con sus pecheras repartir con nuestra plata».

Con información de www.elintransigente.com