Chaco: denunciaron por prevaricato a la jueza que suspendió la legalización del aborto

La ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentó una denuncia por prevaricato contra la magistrada de Chaco, Marta Aucar de Trotti, quien hizo lugar a una medida cautelar para suspender en esa provincia la ley 27.610 que contempla la legalización del aborto.

La denuncia fue efectuada en la fiscalía de turno de la ciudad de Resistencia por la comisión de prevaricato, un delito que consiste en que los jueces lleven a cabo decisiones judiciales «no fundadas en el derecho o que parten de hechos falsos», acorde con lo precisado por la organización en un comunicado difundido por Télam.

«La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliados», aseguró la ONG y remarcó: «Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos».

Además, subrayó: «Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional» y calificó a la magistrada como «una reconocida militante antiderechos». En esa línea, se refirió al marido de la jueza, Ernesto Trotti y afirmó que «formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña».

Para concluir, la CDD sostuvo: «La situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todos- por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla».

