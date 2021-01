El titular de la AGN, Jesús Rodríguez, advirtió sobre "el retroceso notable" en el Índice de Percepción de la Corrupción

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Jesús Rodríguez, advirtió que "la Argentina ha retrocedido de manera notable en el Índice de Percepción de la Corrupción" a nivel internacional.

"Transparencia Internacional es una institución muy reconocida con un prestigio global que anualmente hace un estudio que está construido sobre la base de consultas a personas que indican la percepción sobre la situación del estado de la corrupción de los países y lamentablemente la Argentina ha retrocedido de una manera muy notable", aseguró el dirigente radical.

Al respecto, sostuvo que esa situación "está afectando el sistema de control y de rendición de cuentas en la Argentina".

"Está bastante claro que la rendición de cuentas es una cuestión esencial en sistemas democráticos cuando lo que se pretende es asegurar la integridad en el sector público. Ese ecosistema del control está afectado porque claramente hay un desbalance constitucional a partir de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo", consideró el auditor.

"Otro dato objetivo es que el G20 hace poco tiempo hizo una reunión de su comité vinculado a los temas de corrupción donde se dio a conocer la información de una encuesta donde todos los países conformantes respondían, la Argentina fue uno de los países y lo llamativo es que una parte muy importante de esas preguntas no habían sido respondidas", remarcó.

Rodríguez evaluó: "Estamos frente a un problema. La rendición de cuentas es esencial y la calidad de las instituciones es más importante incluso que la propia dotación de recursos naturales para explicar el progreso económico".

"Si no hay equilibrio entre los poderes, si no hay autonomía, si no hay una efectiva vigencia del equilibrio de los poderes del sistema republicano del estado de derecho, eso claramente es una percepción de que eso es una anomalía que va en contra de lo necesario para esa rendición de cuentas", agregó el dirigente de la UCR en declaraciones radiales.

Fuente: La Prensa