“Lo único que tenemos son deudas”, contundente tweet de Gianinna Maradona en defensa de su familia

Pasaron poco mas de dos meses nada más desde la muerte de Diego Maradona y ya empezaron a salir supuesto rumores después de la muerte de “El Diez”. Uno de ellos es la supuesta venta de sus bienes, que sería organizada por sus hijas.

Este rumor no causó ninguna gracia en el entorno Maradona y la mayor de las hijas de su matrimonio con Claudia Villafañe, Gianinna, salió a desmentir la situación con un tweet en el que se vio reflejada su indignación.

Estas semanas no fueron fáciles para las hijas de Diego. Luego de que saliera a la luz la supuesta falsificación de la firma de su padre por parte del medico personal, Leopoldo Luque, y los desafortunados audios del médico que se filtraron hace pocas horas, la indignación no hizo más que crecer en la familia Maradona por el entorno que lo rodeá hasta antes de su muerte.

Las situaciones mencionadas hacen que la indignación de las hijas, en medio del duelo por la muerte de su padre, sea cada vez peor. La tensión que parecía calmarse tras la muerte del ídolo argentino está en su máximo pico y culpan de esto al entorno que supuestamente no cuidó a Maradona como debía.

El dolor que atraviesa Gianinna con su hermana Dalma parece no tener fin. A pocos días de que el país llorara por la partida de su padre, ellas se encuentran esquivando las balas en esta desafortunada situación que les toca vivir.

Cabe destacar que a diferencia de su hermana Dalma, Gianinna siempre fue de mantener un perfil más bajo ante el público. Pero la situación la obliga a salir a hablar para acarar la situación y limpiar su nombre.