Margarita Stolbizer: «Lo de Cambiemos fue un fracaso porque volvimos a tener al kirchnerismo»

La ex diputada disparó contra la coalición opositora y responzabilizó a Mauricio Macri por el regreso del Frente de Todos al poder.

Margarita Stolbizer habló este lunes de la actualidad política del país y lejos de quedarse callada apuntó contra Cambiemos. En diálogo con Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo de Radio Rivadavia, la presidenta del Partido GEN sostuvo: «Lo de Cambiemos fue un fracaso porque volvimos a tener al kirchnerismo».

«En 2015 los kirchneristas estaban bajo tierra, escondidos, y hoy los tenemos acá. Sin dudas, es el mayor fracaso del gobierno de Cambiemos«, subrayó y aseguró: «Esto pasó porque en Cambiemos no cumplieron con las promesas que hicieron ni con la estrategia política». En ese sentido, arremetió directamente contra el expresidente y remarcó: «Cuando asumió, Mauricio Macri tendría que haber dicho con lo que se había encontrado y no lo hizo».

Y concluyó: «Tendría que haber puesto todo sobre la mesa, para que no quedaran dudas de lo que fue el gobierno del kirchnerismo». Si bien no es la primera vez que la exdiputada dispara contra la coalición opositora, ayer dejó la puerta abierta para la conformación de un nuevo partido político. En su cuenta de Twitter, afirmó: «El GEN no va a ir a la repetición de un fracaso pero podemos formar un proyecto distinto con los partidos de Cambiemos«.

Formosa: Margarita Stolbizer y su irónica respuesta a Horacio Pietragalla

Stolbizer criticó al gobierno nacional por su proceder respecto a los centros de aislamiento para el coronavirus que funcionan en la provincia de Formosa y se dirigió particularmente al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla».

«Pietragalla tiene razón: no son centros clandestinos. Son centros oficiales de detención en Formosa. Eso es lo grave. Y que el funcionario use su cargo para justificar las violaciones a los derechos humanos q son el resultado de gobiernos autoritarios» en referencia a las declaraciones que el miembro del oficialismo realizó luego de visitar la provincia gobernada por Gildo Insfrán.

Con información de www.elintransigente.com