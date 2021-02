Tristán tuvo un paro cardíaco y lucha por su vida

Un complicado momento de salud vive hoy Tristán. Según confirmó el lunes su hijo, Federico Díaz Campo, el comediante permanece en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco y, además, la Obra Social de Actores dejó de darle prestaciones.

“Anteayer papá tuvo un paro respiratorio. Como saben, la obra social no lo está atendiendo más, no se hizo más cargo, y nosotros con mi hermana estamos cubriendo todos los gastos de medicación y de internación de él”, contó Díaz en diálogo con el programa El Espectador de CNN Radio.

El hijo de Tristán detalló que, de acuerdo con el parte médico, el marcapasos que su padre tenía comenzó a fallar. “Dejó de bombear el corazón y le tuvieron que hacer electroshock para poder resucitarlo”, añadió.

Aunque el estado del artista es delicado, él está estable y permanece internado en la ciudad Córdoba, donde reside principios del 2020. Su hijo dio un poco de aliento a los fans al asegurar que “gracias a Dios está un poco mejor”.

“Estoy desesperado por irme, por estar al lado de él. Quiero viajar como pueda. Pero todo se hace más complicado por el tema del Covid. Además, estamos muy ajustados con los gastos porque tuvimos que bancar muchas cosas de papá y yo hace un año que no estoy trabajando”, dijo Federico, quien labura en el rubro teatral, uno de los más afectados por la pandemia.

Federico aseguró que su hermana le contó que Tristán finalmente comió algo hoy, lo que le da un poco de respiro y tranquilidad a la familia. “Igual no deja de estar la incertidumbre de ver que pasa”, afirmó.

A sus 84 años Tristán ha logrado superar otros contratiempos de salud como una fractura de cadera que tuvo en 2019 por causa de una caída y recientemente sufrió coronavirus. “Es increíble la fuerza que tiene. Tuvo Covid y lo pasó. Siempre fue un tipo sano, no toma alcohol, dejó el cigarrillo de joven, no se drogó, comía cosas naturales. Es un tipo que tiene una fuerza impresionante”, manifestó su hijo.