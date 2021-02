Elisa Carrió le respondió a Santiago Cafiero: “Que no me venga a hablar de autoridad moral”

Luego de que Santiago Cafiero señalara que “a nosotros no nos tienen que decir lo que hacer con los derechos humanos”, buena parte de la oposición salió a responderle. Elisa Carrió habló con TN y cargó contra el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, además de criticar a Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Los que no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos son los que dicen que en Formosa no se violan los derechos humanos. Que no me venga a hablar de autoridad moral, que le pregunte a su padre lo que hemos trabajado con él y con muchos peronistas progresistas y todos los radicales sobre lo que nos costó la jerarquía del tratado de derechos internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó.

Carrió también aseguró que el peronismo “tomó los derechos humanos no como un principio del humanismo sino como una ideología al servicio de sus propios derechos, para perseguir los derechos de los demás”, y advirtió sobre que “la vocación autoritaria se está manifestando de una manera ya grosera” en todo el país.

“Esto que pasó en Formosa les puede pasar a los santiagueños y a todos los que están en el conurbano, porque este es un estado policial”, agregó. A su vez, cargó contra Rogelio Frigerio y lo responsabilizó de “convalidar” los regímenes provinciales durante el gobierno de Mauricio Macri, y de no haber denunciado la “dictadura” en Formosa.

Carrió también contó que la Coalición Cívica está impulsando una denuncia contra Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, por “encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público”. Por último, la referente de Juntos por el Cambio se refirió a la campaña de vacunación: “Es un escándalo sanitario el reparto de vacunas por parte de La Cámpora”.

