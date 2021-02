Córdoba y Santa Fe ya tienen los protocolos diseñados para el regreso a clases presenciales

En el marco de la discusión en torno al regreso a clases presenciales en todo el país, las provincias de Córdoba y Santa Fe ya tienen listos sus protocolos para aplicar y garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes. Según los ministerios de Educación de cada distrito, “en la escuela se cuidará a los estudiantes como en pocos lugares se cuidan”.

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, detalló las medidas que se implementarán en todas las escuelas de la provincia, en diálogo con TN. “Tuvimos una primera experiencia en más de 150 localidades, volvimos a la presencialidad aplicando el modelo de alternancia, con distanciamiento social”, expresó. Asimismo, relató cómo sería un día en la escuela como estudiante.

“Llego a la escuela, avanzo cuidando el distanciamiento, alguien en la puerta me toma la temperatura, nos desinfectamos las manos. Tenemos un encuentro con los maestros. Hablamos de cómo nos sentimos, el primer contacto”, comenzó la Ministra. “Después tenemos una jornada de clases, de aproximadamente 1 hora y media. Un recreo prolongado de media hora donde se van a desinfectar las superficies donde trabajamos. Se ventilan las aulas. Tenemos otro período de clases de 1 hora y media. Volvemos al lavado de manos y salimos ordenadamente”, continuó.

En este mismo sentido, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, indicó que el protocolo que se implementará en su provincia “es idéntico al de Santa Fe”. Sin embargo, señaló algunas particularidades que se tuvieron en cuenta de acuerdo a las “realidades institucionales”. Para las escuelas rurales con menor matrícula y buen espacio físico, la presencialidad “será algo más del 50%”.

En esta línea, expresó que “muchas veces los chicos en esas zonas no tienen conectividad entonces es un acto de justicia”. “En escuelas muy grandes con edificios históricos, antiguos donde no se puede hacer mucha intervención tenemos que hacer como indicó el ministro (de Educación de la Nación) Nicolás Trotta, no menos de tres días a la semana”, precisó el jefe de la cartera de educación de Córdoba.

Por último, al ser consultados sobre algunos casos concretos de familias que todavía tengan dudas con enviar a sus hijos, o presenten personas en población de riesgo entre los miembros de la familia, subrayaron que la escuela será “obligatoria”. “Si hubiera algún caso muy particular que atender, allí intervendríamos pero de una manera más artesanal”, indicó Cantero. “Educar es cuidar”, agregó el ministro cordobés. “Queremos brindar la certeza de que los vamos a cuidar en las escuelas como en los pocos lugares se cuidan a los niños y a los jóvenes en esta sociedad”, cerró.

Fuente: El Intransigente