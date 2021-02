Zaira Nara habló de su temor de volver a la TV: "El virus me preocupa; tengo miedo de contagiar a alguien"

Después de semanas disfrutando de la Patagonia argentina junto a su familia, Zaira Nara se alejó de los soñados paisajes para volver a aterrizar en Buenos Aires y reincorporarse a la TV. Si bien está súper feliz de reemplazar a Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), se mostró algo temerosa por retomar su rutina en pandemia.

"Es un honor que Vero me llame para reemplazarla y la verdad es que la tele la estaba extrañando. Pero al virus le tengo mucho respeto, me preocupa y me da miedo contagiar a alguien”, expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, Zaira remarcó que extremó los cuidados para mantenerse lejísimos del coronavirus. "Durante la pandemia no hice nada. Es rarísimo que lleguen personas y no poder abrazarlas, acompañarlas... Yo sé que no estoy en la población de riesgo, pero quiero cuidar a los que me rodean”, sumó, muy preocupada.

Antes de cerrar, la conductora reveló cómo cambió su rutina desde que la pandemia se instaló tanto en la Argentina como en el mundo. "Hace que cambie la dinámica con el solo hecho de que los chicos estén en casa. Yo trabajo mucho en casa y me costó reubicarme en el día a día. En el medio, todos los cuidados que hay que tener y ser conscientes de que nunca se sabe dónde te lo podés agarrar”, sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine