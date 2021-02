Desgarrador mensaje de Sofía Zámolo por la muerte de su mamá: "No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante"

Durante estas últimas semanas, Sofía Zámolo pidió públicamente por la salud de su mamá. Muy triste pero esperanzada, les contó a sus seguidores que la salud de su madre, que sufría cáncer de hígado y de páncreas, debía mejorar rápidamente e inició una cadena de oración.

Lamentablemente, la señora falleció. Muy triste, la mamá de California, su primogénita, compartió una bella selfie junto a Cristina Guerrero y, además de remarcar cuánto la ama, aclaró que le costará mucho seguir adelante sin ella.

"Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña, bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo. Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día. No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos abiertos, madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente desde tan chiquita", siguió, con ternura.

Y se despidió refiriéndose a las enseñanzas que su mamá le dejó para siempre: "Nos enseñaste los valores, a amar y respetar sobre todas las cosas. Danos fuerzas para seguir ahora, mamá. Te amo. Volá en paz bien alto, que acá dejaste una huella única".

Además, también compartió un significativo poema llamado "No me he ido".

Fuente: Ciudad Magazine