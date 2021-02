El doctor Cahe arremetió contra Luque por la muerte de Maradona: “Ese resultado era totalmente evitable”

A 2 meses de la muerte de Diego Maradona las polémicas sobre cómo vivió sus últimos días y la atención médica que recibió no paran de dar de qué hablar. El nombre de Leopoldo Luque, neurocirujano que lo trató recientemente, es uno de los más sonados en las investigaciones por el fallecimiento del crack argentino.

Luque, así como la psiquiatra Agustina Cosachov, son investigados por un eventual “homicidio culposo”. En este marco ahora se conoció la opinión del doctor Alfredo Cahe, quien por décadas fue el médico personal del Diez.

El doctor Cahe declaró el jueves como testigo ante los fiscales generales de San Isidro y fulminó a Luque. El galeno sostuvo que su colega no debió haberle dado el alta a Maradona tras la cirugía por un hematoma subdural realizada en noviembre (días antes de su muerte).

“Ese resultado era totalmente evitable”, afirmó el que fuera el médico personal del astro del fútbol entre los años 1978 y 2009.

Cahe habló además del día en que él intentó visitar a su ex paciente en la clínica de Olivos y por solicitud de Verónica Ojeda, ex pareja de El Pelusa y madre se Dieguito Fernando, el hijo más pequeño del crack.

“Me hice presente en la Clínica Olivos porque Verónica Ojeda me pidió que lo vea. Le pregunté a Leopoldo Luque si había un médico clínico permanente atendiéndolo y me dijo que no”, expresó.

Asimismo, el doctor Cahe afirmó que luego volvió a intentar visitar a Maradona, pero la seguridad no lo dejó pasar. El médico aseguró que ante lo ocurrido se contactó directamente con Leopoldo Luque y le aconsejó que el ex futbolista “debía estar en terapia intensiva” luego de la operación.

Para el galeno esta era la alternativa más recomendable porque así se podría controlar de forma “constante y continúa” el corazón de El Pelusa. Respecto al lamentable desenlace Cahe “las anormalidades” que se dieron en todo el proceso “fueron muy groseras”.