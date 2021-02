Estefanía Banini, la ‘borrada’ de la Selección: está entre las mejores de la década, pero no tiene lugar

Carlos Borrello, entrenador de la Selección argentina femenina de fútbol, realizó este jueves una preselección de 34 jugadoras con vistas a la She Believes Cup, uno de los torneos amistosos de mayor jerarquía en Orlando, Estados Unidos. El DT dejó afuera a Estefanía Banini, una de las mejores futbolistas de nuestro país.

La mendocina, excapitana del seleccionado y figura en el Mundial de Francia 2019, tuvo una discusión con el DT después de ese torneo y no volvió a ser citada.

Hace algunos días Toda Pasión consultó a la delantera por este tema y ella prefirió no entrar en polémicas: “Ya no depende de mí. Sigo trabajando, entrenando y dando el máximo. La decisión no está en mis manos, lo veremos”.

Resulta sorprendente que Banini no esté en la consideración del DT ya que es claramente una de las mejores jugadoras del plantel, además de estar en gran nivel en su club actual, el Levante de España.

Banini fue noticia la última semana por ser la única argentina elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) en el equipo ideal de Sudamérica de la última década.

La mendocina de 30 años comparte el 11 ideal con mayoría de brasileñas, entre ellas Marta, una de las futbolistas más grandes de la historia. También está la arquera chilena Christine Endler, una de las mejores del mundo y jugadora del PSG de Francia.

“Es una alegría muy grande, un mimo al alma. Estoy contenta porque fue un trabajo de muchísimos años. Siempre puse la bandera argentina en lo más alto. A lo largo de mi carrera me ayudaron muchísimas personas, mi familia, mis amigos. Disfruto del fútbol. Este reconocimiento también es para ellos y lo saben”, dijo en diálogo con Toda Pasión.

Sobre la no convocatoria de la futbolistas estrella, el entrenador prefirió tirar la pelota afuera:: ”Yo no me enojé. Hubo un Panamericano en el que quería ver a otras jugadoras y ahí surgió el enojo de ella”, señalo quien dirigió a la albiceleste en tres mundiales (Estados Unidos 2003, China 2007 y Francia 2019).

“Estefanía es una excelente jugadora y por eso la llevé al Mundial. Yo no estoy enojado con ella, pero tienen que entender que el entrenador está para algo”, aclaró el entrenador en radio AM 750.