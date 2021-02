Soledad Fandiño, alejada de su hijo, contó cómo es la relación con René Pérez

Soledad Fandiño confirmó que su hijo Milo está en Puerto Rico y que, por el momento, no regresará a Argentina.

El niño vive con su papá René Pérez, después de un año en el que no pudieron verse debido a la pandemia. "Estamos siempre pensando en lo mejor para Milo. Por ejemplo, yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá, porque estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces decidimos que se fuera a Puerto Rico para las Fiestas, aunque siempre con el miedo de que cierren las fronteras. Confié en los sentimientos y en lo que era necesario para mi hijo", contó la conductora de Santo Sábado.

Luego, aseguró que mantiene contacto asiduo con el pequeño. "Es un tierno y hasta me pide que le muestre cómo están los muñecos en casa. Menos mal que esta pandemia nos agarró con este modo de comunicación. Como siempre, me canta canciones y nos decimos unas palabras antes de ir a dormir", contó.

Soledad Fandiño, sobre René Pérez: "No todo es color de rosa"

Soledad Fandiño y René Pérez se separaron hace varios años y mantienen una cordial relación, a pesar de los rumores de infidelidad que surgieron en ese entonces. Ahora, la ex pareja mantiene un buen diálogo aunque Fandiño aseguró que no siempre es igual.

"Por lo general, nuestros temas tienen que ver con Milo, a no ser que tengamos conflictos personales, que ahí hemos hablado de otras cosas. Nos respetamos mucho y los dos pensamos en él. Nos conocemos mucho y la opinión del otro importa, es un familiar que te conoce", aseguró.