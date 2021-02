Juan Grabois criticó a quienes lo acusan de «hacer negocios con la pobreza»

Luego de ser acusado por vandalismo por parte del intendente de la localidad bonaerense de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y de mantener un fuerte cruce virtual con Martín Insaurralde, Juan Grabois volvió a criticar a la esfera política y mediática. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente social pidió que expliquen «las ganancias de los negocios que supuestamente hago con la pobreza».

«A todos los políticos y periodistas, de aquí y allí: que expliquen dónde están las ganancias de los negocios que supuestamente hago con la pobreza, se retracten o me denuncien», dio a conocer en primera medida el militante del Frente Patria Grande. «Si no, son viles mentirosos que mienten a sabiendas porque quieren acallar a los que luchan», finalizó con su posteo.

Fuerte cruce entre Juan Grabois y Martín Insaurralde: «Nada se soluciona con patoterismo»

El coordinador del Frente Patria Grande, Juan Grabois, tuvo una acalorada discusión con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en las redes sociales. Todo comenzó cuando el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, acusó al dirigente social por «vandalismo» durante una manifestación en su municipio, en la que hubo una fuerte intervención policial.

«El intendente Nicolás Mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente», explicó Grabois, a través de su cuenta de Twitter. Así, abundó que, «frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala». Sin embargo, quien entró en la discusión fue el intendente de Lomas de Zamora.

«Nos costó mucho trabajo recuperar un municipio desbastado como San Vicente que Nicolás está haciendo un esfuerzo enorme para ponerlo de pie. Nada se soluciona con patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde CABA. Con humildad y diálogo: así se fortalecen las democracias», le reprochó Martín Insaurralde. De todas formas, el dirigente social insistió en que «si tocan a cualquier laburante de la economía popular en cualquiera de los dos lados de la General Paz» ellos estarán «siempre» a su lado.

En esa línea, Grabois profundizó en su planteo: «Martin, yo entiendo que tengas que defender a la corporación de intendentes pero no nos engañemos, la orden la dio Mantegazza y fue él quien echó a 21 compañeros/as de la planta». Así, le reprochó que sus «argumentos son idénticos al gorilaje. Nosotros peleamos por los de abajo, contra cualquiera que los ataque».

Sin embargo, Insaurralde le advirtió: «Atento por la represión, Juan. Los intendentes no manejan ni tiene fuerza represiva. Trabajemos juntos para poner la Argentina de pie». Pero, el dirigente social no dio el brazo a torcer y le retrucó: «Si Mantegazza no fue, ¿Quién fue? Si recuperamos el Gobierno para que aumente la desigualdad y la pobreza, el pan y la carne, los abusos del poder económico, la persecución y los atropellos contra los humildes… No sé cómo vamos a poner a la Argentina de Pie».

