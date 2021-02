El capataz del campo de Perotti se "declaró" culpable para recuperar la libertad

"Primero vinieron por los socialistas,

y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,

y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,

y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,

y no quedó nadie para hablar por mí"

Finalmente el Gobernador de la provincia consiguió que su capataz y los otros imputados se declaren culpables y firmen un abreviado para poder salir en libertad. Una vergüenza más de una justicia abyecta.

Los imputados, que increíblemente estaban presos pese a que la pena en expectativa les hubiese permitido transitar el proceso el libertad, y por carecer de antecedentes penales, acordaron con la Fiscal, que en su oportunidad había pedido la prisión preventiva por tiempo indeterminado, la pena de un año en suspenso, por lo que los mismos recuperaron la libertad en forma inmediata.

La parcialidad de la representante del MPA, queda demostrado en haber acordado una pena de tan solo un año, que si bien es absolutamente legal y el Código de Procedimiento provincial lo permite, demuestra que mal y subjetivamente había pedido una prisión preventiva por tiempo indeterminado en oportunidad de la audiencia respectiva.

Seguramente la representante del MPA, o bien se vio presionada por la figura del Gobernador de la Provincia, o bien se autopresiono, ya que la Doctora Bertero es una fiscal honesta y con capacidad, por lo que resulta muy llamativo su accionar en esta oportunidad, al igual que la del Juez, el Dr. Javier Bottero.

Quizá sean los legisladores los que tengan que intervenir e investigar este caso,ya que sería muy grave una intromisión del poder político, más precisamente del Gobernador de la Provincia.

Es muy llamativo el silencio de la prensa en general, salvo este medio y el Periodista Coni Cherep, la nula información es alarmante y hasta peligroso.

En Rafaela, con seguridad, con este caso, se escribió un capítulo negro en materia judicial.

"Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada".

(Edmund Burke –1729-1797–, escritor, filósofo, político irlandés, padre del liberalismo conservador británico)