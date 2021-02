Santiago Cafiero recibió una filosa crítica: lo mandaron a leer la Constitución Nacional

Durante la jornada del viernes el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, recibió un duro cuestionamiento en las redes sociales por parte de un reconocido dirigente de los primeros doce años del kirchnerismo. A través de su cuenta de Twitter, el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, criticó a uno de los principales referentes de la gestión de Alberto Fernández y le sugirió leer la Constitución Nacional.

«Santiaguito (en referencia a Santiago Cafiero), leé la Constitución (Nacional)», expresó el exfuncionario que cumple con una condena por delito de administración fraudulenta. «Los poderes se controlan entre sí sino no hay democracia ni república, escucha más al abuelo», concluyó con su mensaje, haciendo referencia al líder del peronismo y abuelo del ministro coordinador, Antonio Cafiero.

En este sentido, de Vido compartió un video de un discurso de Antonio Cafiero. «No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia», expresaba el dirigente, fallecido en el año 2014.

«¿Qué hacemos con un partido que no vive?, ¿Qué hacemos con un partido que no debate?, ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza?, ¿Qué hacemos con un partido que duerme?, ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar?», abundaba durante su relato Cafiero, que cumplió con el rol de gobernador de Buenos Aires desde 1987 a 1991.

«La vida, como decía (Juan Domingo) Perón es la lucha, y sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos un partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo», expresaba al respecto.

