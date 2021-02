Aumentos ilegales: Enacom advirtió que «las empresas recibirán multas si no devuelven lo que cobraron de más»

Luego de los aumentos ilegales por parte de las empresas de telecomunicaciones, realizadas en resistencia al cumplimiento con lo predispuesto por el Gobierno nacional sobre los topes a las tarifas, desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) salieron a cuestionar tales incrementos. A través de su vicepresidente Gustavo López, el organismo señaló que las firmas «recibirán multas si no devuelven lo que cobraron de más».

«Estamos en una instancia de intimación a las empresas que cobraron aumentos ilegales», manifestó el dirigente en comunicación con el programa ‘Las 40’, de AM 750. Además, detalló que «si no devuelven lo que cobraron de más, las empresas van a recibir multas». «Hay una pulseada con las grandes empresas que no quieren ningún tipo de regulación», exteriorizó al respecto.

Enacom aclaró que el fallo a favor de los operadores de cable «solo se aplica a un caso concreto»

La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) había emitido un comunicado en el cual celebraba un fallo a favor de los operadores de cable que suspendía la aplicación del decreto 690 que había declarado como servicios públicos a la TV paga, telefonía móvil e internet. Sin embargo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aclaró que esta medida «solo se aplica a un caso concreto».

Según consignó Télam, desde Enacom especificaron «a todas las empresas de televisión por cable y a los usuarios y usuarias que el comunicado emitido por Asociación Argentina de Televisión por Cable es erróneo, ya que la norma se encuentra vigente». El texto difundido por ATCV cuestionaba la constitucionalidad de los DNU 311/20 y 690/20 y las Resoluciones dictadas por el ente.

De esta manera, la regulación de los precios de las telecomunicaciones por parte del Estado sigue vigente. «La medida cautelar transitoria dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba se limita exclusivamente a la empresa TV Cable Color SRL de la localidad de Villa del Rosario, aplicándose la normativa a todas las demás empresas del sector», detalló el ente.

«A esta empresa se le autorizó aumentar un 8% en enero y 7% en febrero», precisó Enacom. Además, calificaron al texto de ATVC sobre el fallo judicial en favor de los operadores de cable como «una decisión, que maliciosamente es malinterpretada por algunas empresas y cámaras empresarias, que intentan confundir a la opinión pública y dar un alcance general a una decisión particular».

Con información de www.elintransigente.com