Lo importante es la joda, la salud va y viene: habrá fiesta de egresados en Rafaela

Pese a que no se sabe que puede pasar con la segura segunda ola y que el Covid no es cosa del pasado, Castellano convenció a Bottero y compañía para que los egresados tengan su fiestas. Lo importante es la joda, la salud va y viene

Los políticos en Rafaela siguen demostrando que no sirven para nada y que lo que realmente les interesa es los votos y poder seguir cobrando todos los meses sus suculentos sueldos, nada más.

El oficialismo en Rafaela con Castellano a la cabeza no quiere perder ni un solo voto y como son absolutamente conscientes que no permitir las fiestas de egresados les resta popularidad, decidieron ir con todo y autorizaron finalmente las fiestas de egresados. Pusieron el "protocolo" como condición para que se puedan realizar las fiestas, una verdadera tontería que al virus no le hace ni "cosquillas".

La oposición demostró que en realidad están para "calentar" sillas y para cobrar los días 29 de cada mes los onerosos sueldos que perciben. Nunca estos señores le van a decir que no a un pedido popular, por que ello sería quedar en desventaja frente a una actitud demagógica, en este caso la de un "irresponsable supino" como Luis Castellano. ¿Le suena Señor Intendente esa frase "irresponsable supino"?.

Lo cierto es que nuestro primer mandatario convocó a los inútiles concejales , le plateó la necesidad de dar trabajo, que los chicos tengan sus fiestas, que los padres puedan llorar un rato, etc, etc, etc y los convenció para que en Rafaela se habiliten las fiestas de egresados. Una de las tantas zanatas a las que este señor tiene acostumbrado.

Es importante tener en cuenta que los que autorizan las fiestas son los mismos que no quieren que haya PASO este año. aduciendo que va a ser muy complicado por que "se pone en riesgo la salud de la gente" y con esa plata es mejor comprar vacunas y una sarta de tonterías más que realmente hasta da vergüenza enumerar.

"Qué los chicos tengan su fiesta de graduación" dijo en conferencia de prensa Luis Castellano, acompañado por el presidente del Concejo Germán Bottero, quien lo miraba fijamente y asentía las pavadas que el Intendente decía. Los concejales desarrollarán una sesión extraordinaria el próximo miércoles, formalizando la posibilidad de vuelta al trabajo de los salones infantiles, y dando "vía libre" a las graduaciones. !! Y viva la pepa!!.

Un párrafo aparte para los padres de los que el año pasado terminaron su ciclo lectivo y pareciera que están desesperados con hacerles una graduación en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, como si el mundo se acabara si los "chicos" no tienen su fiesta y desconociendo lo peligroso que la misma puede ser, sobre todo para la gente mayor, para los abuelos y otros familiares. Esos padres quizá tendrían que entender que hoy terminar el secundario es una cuestión elemental y lo importante es que sus hijos sigan estudiando y tratando de superarse para poder ser alguien en la vida. Una fiesta es algo muy insignificante alado de lo que se puede provocar. Hay que hacerles entender a los "chicos" que es lo que les tocó en la vida, que esta pandemia nadie la fue a buscar y que hay quienes realmente la está pasando muy mal. Hay que educar a los "chicos" con valores mucho más importantes, muchos más operacionales que una mera fiesta de una horas que en el futuro puede traer consecuencias muy malas. Ojalá la pandemia no hubiese llegado y los "chicos" hubiesen podido bailar, cantar y festejar el fin de un ciclo que no es ni más ni menos que el comienzo de otro mucho más importante, pero esta es la realidad y hay que asumirla. A esos padres simplemente decirles: "¿es necesario?.

Mientras los políticos incapaces se reúnen para hacer idioteces, hay mucha gente que llora a sus muertos y seguramente habrá muchos que lo van a llorar en un futuro no muy lejano.

El Covid no es cosa del pasado, el Covid sigue "vivito y coleando", haciendo de las suyas, principalmente por que enfrente tiene a estúpidos dirigentes políticos más preocupados por los votos que por las muertes.