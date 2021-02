Horacio Cabak vivió una escalofriante experiencia paranormal en vivo: “No sabemos que pasó”

Durante la emisión de Informados de Todo, Horacio Cabak, quien está reemplazando a Guillermo Andino, y el resto del panel relataron la experiencia paranormal que se vivió en vivo y dejó a todos asustados.

Según contaron, mientras hablaban al aire de sucesos paranormales y relataban sus experiencias personales hubo un corte de luz que afectó a todos los sistemas de canal. Lejos de ser una broma o de un corte general, las viviendas de la zona no presentaron ningún inconveniente y hubo que reiniciar todas las computadoras

“Estábamos al aire, Sofi estaba contando lo que vivió el viernes, Diego también contó sus experiencias y de golpe pasó algo inesperado y es que se cortó la electricidad completamente en el estudio en que estamos nosotros sobre la calle Gorriti y también sobre el edificio de Fritz Roy”, comenzó diciendo el conductor.

Inmediatamente, aclaró que sólo fue un problema en el canal: “El resto de las casas y de la manzana no tuvieron ningún inconveniente, pero nosotros estábamos hablando de este tema tan particular y América salió del aire”.

En aquel momento, el programa tuvo que ir a un corte abrupto y volver a los minutos, luego de que pudieron restablecer el control, no sólo de la electricidad, sino de todos los sistemas que son necesarios para llevar adelante el ciclo.

“No sabemos cómo interpretar esto. Nos quedamos todos como... Chicos no hablemos más de estas cosas”, aseguró luego de darse cuenta que no se trataba de una broma de producción.

“Se colgaron todos los sistemas, hubo que reiniciar todas las computadoras y los sistemas de control, de sonido, de iluminación, las pantallas, las cámaras. No sabemos qué pasó”, agregó.

En línea con esto, los compañeros de Horacio Cabak, entre los que se encuentra Sofía “Jujuy” Jiménez, aportaron su visión sobre la situación y revelaron que “reinaba el silencio”.