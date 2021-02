Oscar Parrilli pidió no suspender las PASO y respaldó a Alberto Fernández en el conflicto con el campo: «Se creen los dueños de todo»

El senador nacional por Neuquén y ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, se hizo eco de los principales temas de agenda del Gobierno nacional que generaron cortocircuitos políticos y con sectores productivos. En diálogo con Futurock, el hombre del riñón kirchnerista pidió no suspender las PASO 2021 y respaldó al presidente Alberto Fernández en la disputa con el campo. «Las patronales agropecuarias se creen los dueños de todo», dijo.

En primer término el representante oficialista en la Cámara alta sostuvo que «tiene que haber elecciones». «No hay motivos para que no haya. Lo que se puede analizar es el tiempo», aseveró, al tiempo que respaldó la propuesta que baraja el Ejecutivo de posponer y unificar las elecciones primarias y generales en el último trimestre del año. De este modo, precisaron desde Casa Rosada, se hará en un período temporal con condiciones cuasi veraniegas y con gran parte de la población inmunizada.

«El sistema de votación ha dado sus frutos y no podemos ir cambiando todos los años», expresó Parrilli y no compartió el pedido de los gobernadores justicialistas para suspender las PASO al considerarlas un «gasto innecesario». «No me parece un argumento razonable. La democracia como todo tiene su costo. Lo más importante es conservar la democracia», agregó.

«El Estado debe controlar y fiscalizar»

Por otro lado, el senador del Frente de Todos habló sobre el incremento de los precios en el mercado interno y bregó por la necesidad de cumplir la Ley de Competencia, sobre la cual el Congreso trata un proyecto de modificación al que el Senado ya dio medio sanción durante la primera sesión extraordinaria del año. «El Estado debe controlar y fiscalizar», sostuvo Parrilli y señaló que la norma aprobada durante la gestión de Mauricio Macri solo «era una pantalla».

En este sentido, aseveró que la regulación es necesaria para evitar el incremento de bienes y servicios sobre los cuales «el sector monopólico se enseñó en subir los precios». Acto seguido, apuntó contra el campo por la suba el costo de productos como la carne y derivados de los granos en las góndolas. «El campo es la patronal agropecuaria. Siempre se están llenando los bolsillos», amplió.

Además, expresó que «pretenden ganar en el mercado interno lo mismo que ganan en el extranjero» y los acusó de creerse «dueños de todo». No obstante, respaldó al presidente Alberto Fernández que el domingo planteó que es posible aumentar las retenciones y cupos de exportación, una advertencia que generó la rápida respuesta del campo.

Ayer, el sector agrario emitió un duro comunicado contra el Ejecutivo y frente a la disputa que empieza a atravesar un camino complejo, el congresista indicó que «dialogar es importante pero eso no quiere decir que haya que cumplir lo que ellos (productores agropecuarios) quieren». «Tienen que ser verdaderamente democráticos y entender que perdieron las elecciones», agregó.

Respaldo al proyecto de Sergio Massa

Por último, se refirió a la propuesta que presentó Sergio Massa ante el Congreso para subir el piso del impuesto a las ganancias y, en caso de aprobarse, implicaría que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar el tributo. «Es un buen proyecto. Hay que ir haciendo modificaciones bajo el principio de elevar la presión fiscal sobre las grandes fortunas», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com