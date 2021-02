Barby Silenzi confirmó su separación y habló de El Polaco: “Es el rey de los chamuyos”

Luego de muchas idas y vueltas, de muchos rumores y versiones cruzadas, Barby Silenzi y El Polaco finalmente se separaron. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, la artista dio detalles de la ruptura, aseguró que entre los dos sigue habiendo una buena relación y reflexionó sobre los motivos que llevaron al distanciamiento.



“Nosotros somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo. Ya está, tenemos que estar bien, cada uno por su lado, porque tenemos una hija en común y cada uno tiene hijos. Si nosotros estamos mal, los chicos van a estar mal. Y tenemos que pensar en ellos primero que nada”, comenzó diciendo la bailarina.

Por otra parte Barby Silenzi aseguró que “siempre hubo amor en nuestra relación”, por lo que “no voy a hablar mal del padre de mi hija” y que todo lo que tengan que hablar lo harán de forma privada.

Fremte a la pregunta de si hubo infidelidad, prefirió no entrar en detalles, aunque aseguró que el encierro provocado por la pandemia fue uno de los factores. “No es que de un día para el otro te separas. Y una pareja es de a dos, hay cosas de él y cosas mías. No es ni que él ni que yo tuvimos la culpa. Fueron muchas cosas de ambos lados, no es que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y (la relación) llegó hasta acá”.