El Turco García celebró un año con la “dieta de la banana”

Luego de su paso por el reality más famoso de Argentina “MasterChef Celebrity”, el Turco García no solo ha llegado a robarse nuestros corazones durante la competencia sino también ha crecido de una forma inexplicable en sus redes sociales, anteriormente el ex futbolista no era tan activo en su cuenta de Instagram.

En el día de hoy, a través de un posteo, el Turco asombró a sus seguidores y fans con una foto en la que se lo ve comiendo banana. Como era de esperarse quienes lo siguen y no dejan pasar por alto un solo posteo del captor de talentos, rápidamente no dudaron en comentar y llenar de likes la publicación.

Pero ésta foto se debe a que el turco quería celebrar que hoy se cumple un año de “la dieta de la banana”. Al parecer, no consume solo una diariamente, ya que, sobre la mesa delante suyo, se observan otras dos.

“Hoy se cumple un año de la dieta de la banana. 🍌 ⚽️💙”, comentó el Turco en su publicación.

“Sos crack! Jaaa😂”, “Imposible no amarte turco querido!!!,” “Sos todo!!! Lo q esta extramedamente bien! 😍”, “Te Amo Turco🍌💙”, fueron algunos de los comentarios que recibió Claudio García en su posteo.

El plan consiste básicamente en desayunar apenas una banana y un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente. De acuerdo a sus creadores, una vez que se combina la banana con el agua, se forma una especie de ‘gel’, la cual rellena el estómago incrementando automáticamente la saciedad por mucho más tiempo.

En su cuenta se lo puede ver muy feliz, posteando fotos y videos disfrutando de las vacaciones con su familia y amigos, siendo invitado a diversos programas televisivos e incluso trabajando de lo que tanto le gusta hacer en su club de corazón “Racing”.