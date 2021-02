Atlético negocia con Tigre, el pase de Lucas Blondel

Con las salidas de Rodrigo Castro a Sportivo Luqueño (Paraguay) y Stefano Brundo a Perú, en barrio Alberdi ya se habla de una tercera posible baja en el plantel que conduce Walter Otta. La novedad es que Tigre viene por Lucas Blondel, el lateral derecho de "La Crema", de buen rendimiento en el último torneo de la Primera Nacional, es pretendido por el equipo que conduce Diego Martínez.

"Con Blondel, si hay una negociación abierta con Tigre. Todavía no está cerrado, no se cierra hasta que no se firman las cosas, pero hay una negociación abierta.", comentó el presidente de la institución de barrio Alberdi, Silvio Fontanini.

Además, el máximo referente de Atlético de Rafaela se refirió a otro rumor que vincula una negociación con el volante central Emiliano Romero. "De Romero no hay nada de nada, hay un rumor, a lo mejor puede llegar algo pero en estos momentos no hay nada."

Vale recordar que el plantel que conduce el cordobés Walter Otta volvió a los entrenamientos este lunes 8 de febrero, con vistas al nuevo Torneo de la Primera Nacional que contará con 35 equipos. Si bien la idea es arrancar en la última semana de este mes o principios de marzo, todavía se desconoce el formato de la competencia.

Por otra parte la dirigencia trabaja en la llegada de refuerzos, pero siempre y cuando quede en claro en dónde habrá faltantes y puestos a cubrir bajo el criterio del Cuerpo Técnico celeste.