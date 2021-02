Alberto Fernández recibe a la Mesa de Enlace: cuáles son los principales reclamos que le llevarán los dirigentes del campo

En medio de la polémica por un posible aumento de las retenciones y el regreso de los cupos para exportar, herramientas que promueve el Gobierno para controlar la suba de precios de los alimentos, hoy a las 15.30 el presidente Alberto Fernández recibirá en Casa de Gobierno a los dirigentes de las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace.

En el sector de la producción aseguran que las declaraciones presidenciales del último fin de semana no se condicen con sus expresiones durante la campaña electoral y sobre las promesas a la Mesa de Enlace de no volver a las medidas del pasado que provocaron serios problemas a la actividad y de que se las consultaría al momento de implementar políticas para el sector.

El último encuentro entre Alberto Fernández y la Mesa de Enlace fue en diciembre de 2019, a pocos días de la asunción de la actual administración nacional. Además, el presidente durante 2020 mantuvo un encuentro con los representantes del flamante Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde se viene promoviendo un proyecto de aumento de las exportaciones y el empleo en los próximos 10 años.

Los dos temas centrales que llevará la Mesa de Enlace a la reunión son la reiteración de las propuestas que están plasmadas en un documento de 14 puntos elevado a la consideración de todos los candidatos a presidente en las últimas elecciones, y la ampliación de la información que determina que los productores no son formadores de precios.

La polémica por los precios de los alimentos

Hay un convencimiento en el sector agropecuario y agroindustrial que existe una oportunidad de seguir creciendo, generar más trabajo y divisas a través de la exportación, sin descuidar el mercado interno. Para eso, señalan, se necesitan reglas de juego estables que permitirán cumplir con los objetivos y resolver los problemas de la coyuntura dentro del rol de la oferta y demanda.

“Ese es el camino, no el enfrentamiento estéril entre sectores, buscando culpables, que solo generará conflictos y harán retroceder todo lo logrado. Instamos a las autoridades a no caer en recetas ni fórmulas que ya probaron ser sinónimo de fracaso como bien ellos mismos han sabido reconocer”, manifestaron desde las Asociaciones de Criadores.

La reunión de hoy a la tarde servirá para acercar posiciones entre el Gobierno y el campo, luego que el último fin de semana Alberto Fernández deslizara la posibilidad de aumentar las retenciones o de aplicar cupos a las exportaciones.

En su visita de ayer a la provincia de Tucumán, el presidente volvió a insistir con la idea de desacoplar los precios internacionales de los valores finales de los alimentos. “Buscamos cuidar el bolsillo de la gente. Hay que garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos”, señaló.

Frente a esta posición del presidente, los dirigentes del campo plantearán que los productores “no son formadores de precios” y que es mínima la presencia del sector en los precios de los alimentos. Todo lo contrario sucede con el impacto del costo argentino y los impuestos en los valores que pagan los consumidores en góndola.

Ayer en un comunicado, los dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recordaron que el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboró la entidad, reflejó que la participación promedio del productor agropecuario en el precio final de las frutas y verduras se ubica en torno al 25% (en algunos casos no llega al 7,5%). Mientras tanto, el Estado tiene una participación del 32%, llegando al 40% si se suman los tres niveles (nación, provincias y municipios).

“Los productores agropecuarios no somos formadores de precios. Está demostrado que la incidencia de la producción primaria en el valor final de los alimentos es mínima. Las distorsiones y los sobrecostos están en los intermediarios y en otros eslabones de la cadena”, comentaron desde CAME y agregaron: “Según el IPOD de enero, los precios de los productos frutihortícolas aumentaron 6,09 veces desde que salieron del campo hasta que llegaron a la góndola”.

“Vamos con el objetivo de retomar el diálogo, pero también apuntamos a explicarle al Presidente y a otros interlocutores del Gobierno cuál es el verdadero rol del productor y cómo se forman los precios. Es importante que entienda, por ejemplo, que el productor vende novillos en su mayoría en remates públicos y que no decide el precio de la carne en góndola. Tampoco decide su destino, si es de exportación o para consumo interno. Parece algo muy básico pero a la luz de las declaraciones de los últimos días evidentemente hay una confusión muy grande en el Gobierno a ese respecto”, señaló Carlos Vila Moret, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Al respecto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo: “El campo viene trabajando con mucho patriotismo, y le viene poniendo el hombro al país hace muchísimos años, y no se lo reconoce; queremos que reconozcan lo que somos. Hay que hacer mucha docencia. Desde el campo nunca generamos una comunicación clara para que lo entienda el común de la gente”.

Otro de los dirigentes que opinó sobre el tema precios, fue Elvio Guía, Vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA): “Desde hace años venimos diciendo que los productores no somos formadores de precios y hay que revisar quiénes son los beneficiados en todas las cadenas, porque existen enormes distorsiones, que hacen que haya distancias insalvables entre el precio que nos pagan por nuestros productos y los que pagan los consumidores en góndolas. Eso no depende de los precios internacionales, sino con desnudar a los que siempre ganan en el país”, dijo.

A todo esto, las Asociaciones de Criadores manifestaron: “La producción no es responsable de los precios como si lo es el mismo gobierno que poco o nada hace para reducir la tremenda carga impositiva que agobia y encarece los productos de la canasta familiar. Cualquier medida de las mencionadas por el Presidente de la Nación atentan contra el crecimiento de la producción, afectando el empleo, el arraigo del personal de ganadería y la mano de obra calificada que por miles emplea la industria frigorífica. Si a ello le sumamos el comercio, el transporte y todos quienes integran la cadena de la carne, cientos de miles de empleos se verán afectados en un momento tan delicado para el país”.

Propuestas de la Mesa de Enlace

En la reunión de hoy los representantes de los productores volverán a presentar a Alberto Fernández, como lo hicieron en dos oportunidades durante 2019, la propuesta agropecuaria que contempla 14 puntos consensuados entre las cuatro entidades, en pos del “desarrollo armónico de todo nuestro país, de la producción, el empleo, la reducción de la pobreza, y la vinculación inteligente con el mundo”.

Los dirigentes del campo proponen una política agroindustrial de largo plazo que permita mejorar la competitividad del sector, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, que permita realizar inversiones y generar empleo de calidad.

Por otro lado, desde la Mesa de Enlace piden “previsibilidad, estabilidad económica, seguridad jurídica e interacción público-privada”, y en materia de infraestructura los productores reclamaron conectividad, electrificación en las zonas rurales y mejoramiento de los caminos rurales.

El presidente de CRA, Jorge Chemes, precisó que el objetivo de las entidades “es reafirmar todo lo que le venimos diciendo a los funcionarios y al presidente. En diciembre de 2019 le hemos entregado un documento con 14 puntos. Lo que queremos es no dejar ninguna posibilidad de que nos digan que no arrimamos ninguna propuesta y ahora queremos reafirmarlas”.

En ese sentido, Vila Moret dijo: “Volveremos a reiterarle el efecto devastador que tienen las retenciones y los cupos en la producción, algo que ya vivimos en el pasado reciente y destruyó los volúmenes de cosecha y exportación, la superficie sembrada y la capacidad del campo de generar divisas y empleo. En fin, son todas ideas y propuestas contenidas en nuestro documento, que ya se lo acercamos en varias oportunidades al Gobierno, pero evidentemente no lo han leído con atención puesto que si no no estarían diciendo las cosas que dicen. Se lo volveremos a llevar”.

Además, del documento de 14 puntos que conforman la propuesta de la Mesa de Enlace, ayer desde la Federación Agraria Argentina, su presidente Carlos Achetoni comentó que presentarán esta tarde a Alberto Fernández el pedido de quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica, una iniciativa que elevó días atrás la entidad para su correspondiente análisis.

Por otro lado, los federados pedirán avanzar con más desafectación impositiva, para impulsar las producciones de todo el país con progresividad y mayor énfasis desde los más pequeños hacia los medianos y grandes productores. Y también habrá un pedido de herramientas especiales y adecuadas para el desarrollo de la agricultura familiar, así como condiciones de financiamiento de acuerdo a escala y producción.

Otros de los reclamos que planteará la Federación será fomentar el cooperativismo y asociativismo para lograr mayor generación de valor agregado y empleo, e implementar un fondeo de la ley de emergencia agropecuaria para asistir a los productores cuando sufren inclemencias climáticas en sus producciones. Por último, se mencionará la propuesta de la entidad sobre seguro multirriesgo y hablar de la necesidad de precios de referencia para que los productores obtengan una mejora en los precios que reciben.

Con información de www.infobae.com