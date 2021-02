Patricia Bullrich afirmó que Mauricio Macri sigue siendo el líder de la oposición: «No sé si me quiere primera en la lista o no»

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich habló en una entrevista radial sobre el armado de listas para las PASO 2021 y afirmó que el expresidente Mauricio Macri sigue siendo el líder de la oposición. Además, la presidenta del PRO afirmó que la decisión que tomó Sergio Berni de apartar a los efectivos de la Policía bonaerense que participaron en las protestas «es una jugada» con fines específicos.

Asimismo, Bullrich afirmó que la alianza de Juntos por el Cambio tiene que presentar en las elecciones el «mejor equipo» para poder ganarle al oficialismo, aunque aclaró que «todavía no se habló» de las listas de candidatos. En ese sentido, afirmó que «no sé si Macri me quiere primera (en la lista) o no. Si voy a una candidatura, es porque le sirvo al espacio», informó la agencia NA.

Por otra parte, la referente opositora cuestionó a Berni por haber avanzado con sanciones contra 400 uniformados de la Policía Bonaerense que participaron de las protestas en reclamos de aumentos salariales y de mejoras en las condiciones laborales en septiembre pasado en la puerta de la Quinta de Olivos y que generó una gran polémica ya que en la fuerza no se pueden realizar ese tipo de medidas.

A la vez, la referente opositora analizó la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de apartar a efectivos de la Policía provincial que participaron de las protestas y consideró que «es una jugada que apunta a otras posibles rebeliones», en alusión a las manifestaciones previstas para los próximos días que también están con opiniones cruzadas.

En ese sentido, consideró que la decisión del funcionario provincial «es más una jugada que apunta a otras posibles rebeliones que a la situación del momento» en que ocurrieron las primeras protestas. «Berni firmó un acta con el compromiso de que no iba a haber represalias. Lo que está bien es cumplir la palabra. Si iba tomar represalias, tenía que tomarlas en ese momento», enfatizó Bullrich.

